「以貌取人」　又關基金投資事？

常言道：「勿以貌取人」或英文「Don't judge the book by its cover」。如果套用在基金的領域中，又如何解讀？

以往利用基金作投資，好多時都會選擇在本地涉足不到的市場，方便隔山買牛。但時移勢易，有賴於科技進步，現在都可以很方便地透過手機或平板電腦，快如閃電般在外地巿場落盤。

以美股為例，投資於美國上市或註冊的公司，又是否真正能夠把資金有效地分散風險？

分散地區風險 不單看企業上市地

其實很多跨國企業，雖然在美國或歐洲上市或註冊，但收入來源卻未必反映他們所在地的經濟。

以蘋果公司（美：AAPL）為例，在2021年第一季的破紀錄收入下，來自美洲地區的收入不足一半，反而大中華、日本及其他亞太地區加起來，已經接近40％。

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另一家瑞士著名食品公司雀巢Nestle，在2020年全球銷售數據中，美洲地佔近45％，而歐洲加入中東地區及北非計算後，亦不及三成。

由此可見，根據地域投資，尤其是大企業，在現世代未必反映當地的經濟。如果大家想更準確聚焦於某一市場或板塊，不妨留意一些中小型股基金，或一些主題基金，可能會跟你的眼光更配合。

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