「以貌取人」　又關基金投資事？

常言道:「勿以貌取人」或英文「Don't judge the book by its cover」。如果套用在基金的領域中,又如何解讀?

以往利用基金作投資,好多時都會選擇在本地涉足不到的市場,方便隔山買牛。但時移勢易,有賴於科技進步,現在都可以很方便地透過手機或平板電腦,快如閃電般在外地巿場落盤。

以美股為例,投資於美國上市或註冊的公司,又是否真正能夠把資金有效地分散風險?

分散地區風險 不單看企業上市地

其實很多跨國企業,雖然在美國或歐洲上市或註冊,但收入來源卻未必反映他們所在地的經濟。

以蘋果公司(美:AAPL)為例,在2021年第一季的破紀錄收入下,來自美洲地區的收入不足一半,反而大中華、日本及其他亞太地區加起來,已經接近40%。

另一家瑞士著名食品公司雀巢Nestle,在2020年全球銷售數據中,美洲地佔近45%,而歐洲加入中東地區及北非計算後,亦不及三成。

由此可見,根據地域投資,尤其是大企業,在現世代未必反映當地的經濟。如果大家想更準確聚焦於某一市場或板塊,不妨留意一些中小型股基金,或一些主題基金,可能會跟你的眼光更配合。

