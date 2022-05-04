【報稅2022】夫婦報稅知多啲！　咩情況下合併報稅會較有利？

早前稅務局曾公布為數約248萬張個別人士報稅表將於6月1日發出。在收到「綠色大信封」之前，已婚納稅人可能會有興趣先了解夫婦合併報稅的好處。到底在甚麼情況下合併報稅會較為有利，甚麼時候又應該分開報稅呢？讓我們為大家分析一下！

由於在2021/22年度，利得稅、薪俸稅及個人入息課稅可獲寬減100%的稅款，每宗個案以10,000以為上限，因此以下計算會套用此情況。

■情況一：夫妻月薪分別為4.5萬及1萬元、育有一名女兒■

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若在2021／22年度，陳先生及陳太太的月薪分別為45,000元及10,000元，並育有一名女兒，兩人協議由陳先生申請子女免稅額的話，採用分開評稅及合併報稅會有甚麼分別呢？

在分開評稅的情況下，由於陳太太的月薪低於基本免稅額，因為不用繳交稅款，只須由陳先生繳交，在扣減基本免稅額、子女免稅額及稅款寬減後，他應繳17,900元稅款。



但在合併報稅的情況下，在扣減已婚人士免稅額、子女免稅額及稅款寬減後，只需繳交14,840元。由此可以，合併報稅可少付稅款3,060元。

■情況二：夫妻月薪分別為4.5萬及3.5萬元、育有一名女兒■

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如果在2021／22年度，夫婦二人的月薪分別是45,000及35,000元，同樣是由陳先生申請子女免稅額，分開評稅及合併評稅又有甚麼分別呢？



若採用分開評稅的話，陳先生在扣除基本免稅額、子女免稅額及稅款寬減後，須繳交17,900元稅款；而陳太太在扣除基本免稅額及稅款寬減後，則須交17,900元。換言之，兩夫婦合共要繳交35,800元稅款。



採用合併評稅的話，兩人扣除強積金供款後的入息合共92.4萬元，在扣除已緍人士免稅額、子女免稅額及稅款寬減之後，應繳稅款達63,800元。因此選擇合併報稅並無好處。

稅局會主動建議較有利報稅情況

不過，大家都不用擔心錯誤選擇合併評稅，會出現不利的情況。因為如果稅務局發現合併評稅對納稅人不利時，將暫停處理有關申請；按沒有作出合併評稅申請的情況對納稅人及其配偶進行評稅；以及在評稅通知書內評稅主任附註一欄通知他們選擇合併評稅對他們不利。

納稅人及其配偶二人實際上是毋須自行計算合併評稅是否對他們有利。當局會自動作出比較，並在合併評稅對他們有利時主動建議他們申請。不過，由於選擇合併評稅屬自願性質，因此當局要在收到有效申請的情況下才可進行合併評稅。

合併報稅須每年重新提出申請

值得留意的是，選擇合併評稅的已婚納稅人，須每年重新提出申請。無論選擇或取消合併評稅都有時間限制，包括在該課稅年度或隨後一個課稅年度內提出申請；或須於評稅，或評稅成為最終決定的評稅後1個月內提出申請；或在稅務局局長根據有關情況而認為合理的更長時間內提出。當取消選擇合併評稅後，便不能於同一課稅年度內再次選擇合併評稅。

如果大家都想自己計一計，亦都可以利用稅務局的稅款計算機，簡單計算自己及配偶應繳的稅款，衡量與伴侶應否採用合併評稅。

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責任編輯：鄭樂怡

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