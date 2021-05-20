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【理財個案】退休籌劃每月4萬被動收入　教你500萬元退休金如何分配

博客 12:31 2021/05/20

分享：

退休後失去工作收入，不少人都會擔心退休金不足以支撐退休生活，期望能善用退休金自製被動收入，安享晚年。有讀者今年底退休，預計將會有500萬元的退休金及儲蓄，計劃自製收息組合，目標每月4萬元被動收入，可行嗎？看看龔成是如何回答。

讀者：

本人今年底就退休，財務方面有一層已供完自住樓，一層按揭餘10年欠款200萬元單位，出租租金有每月2萬元。

退休後會有大約500萬元（退休金加儲蓄），另加現市值150萬元股票，主要是銀行、地產、保險及公用股組合（因早幾年買入，現價仍然有蝕約15%），每年平均回報只有約3厘。

有兩個同住未婚仔女，太太同我也沒其他特別支出。如果退休後想有每月4萬元被動入息，怎樣投資那500萬元最可行？加注到較高息的銀行和地產股？有些擔心未來派息不保這問題。

【33歲夫妻計劃再置業　30萬元建收息股組合：按此

龔成：

出租物業不用改變，佢自行運作就得，利用租金去供樓，日後供樓完成後，這部分的現金流會增加。

你可以將這500萬元，分成5部分。

第一部分投資收息股，你可以建立一個收息股的組合，目標是5%、6%的股息率的收息股，例如：

港燈 （02638）
深高速 （00548）
香港電訊 （06823）
工行 （01398）
恒生 （00011）
置富產業信託 （00778）
陽光房地產基金 （00435）
高股息率基金 （03110）


另外，有些更有超過8%的高息股，但股價就略有風險，你可以小注考慮，記住，股價略波動，不能太過大注。包括：

佐丹奴國際 （00709）
中石化 （00386）
互太紡織 （01382）

【唔想「退而不休」？　善用年金對冲長壽風險：按此

你平衡地投資於這些股份，除了可以得到穩健的收息外，同時可有效的分散風險。

第二，投資債券，你可以選擇A評級的債券，年期較長都可以，但利息卻不高。你可以到銀行問問。

第三，投資年金，你可以睇睇，這是適合你的產品，零風險，可以有穩定回報。

第四，你亦可投資銀行低風險類的產品，你可自行到銀行了解下，總之是「低風險，持續現金流」的。

第五，持有現金，除了可做定期外，現金亦可以為你的後盾，以備不時之選。同時，若投資市場大跌，你可以在這時買到更多的收息股，股息率會進一步上升。

你可以將500萬元資金，平衡地分配在上述的項目上，對你來說是最好平衡風險，同時有穩定的現金流。如果平均有5%的現金流，500萬元，一年有25萬元，每月平均2萬元。至於你現時持有的股票，都可轉到高息股，都能提高現金流。

【本文獲作者龔成授權轉載】

撰文 : 龔成

欄名 : 80後百萬富翁

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