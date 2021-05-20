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【消費優惠】嘉禾銀河廣場成人票價$45　Pacific Coffee中環店指定手調飲品$25

精明消費 07:00 2021/05/20

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新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 嘉禾銀河廣場：成人票價$45

由即日起至6月30日，嘉禾銀河廣場推出「開幕突擊優惠」，戲迷於網上或票房購票均可享有成人票價45元優惠，全日制學生更可享有40元優惠，而長者票價則全天候25元。

嘉禾銀河廣場
地址：香港筲箕灣望隆街2號銀河廣場2樓
電話：2832 9099

2. Pacific Coffee：中環店指定手調飲品$25

為慶祝Pacific Coffee中環華懋廣場二期新店開幕，由即日起至5月23日（早上10時至中午12時），可以25元購買指定標準裝手調飲品一杯。優惠名額有限，每日限量100杯，先到先得，售完即止。

地址：香港中環華懋廣場二期1樓3號舖
營業時間：星期一至五（上午7時30分至晚上7時）、星期六（上午7時30分至下午3時）、星期日及公眾假期（上午8時至下午3時）

3. 齊柏林熱狗店：消費送薯餅換領券

為慶祝齊柏林熱狗店開業6周年，今日（20日）於任何分店消費即送薯餅換領券，售完即止，每間分店有50張薯餅券。

分店一覽

 

撰文︰hket小編

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欄名 : 今日優惠精選

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