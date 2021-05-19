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【健康增值】食完飯就有便意？經常腹瀉肚痛？　話你知如何調理「玻璃肚」

個人增值 13:00 2021/05/19

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有人或以為常排便即是消化能力佳，又可以排毒，加上都市人生活壓力大，胃痛、肚痛可能已是平常事，往往好易掉以輕心。看似愈來愈多人都身患俗稱「玻璃肚」的腸易激綜合症，該如何防範？其實我們可從大便形態、排便次數，或有否伴隨住腹痛等綫索當中，看看自己身體有否出現問題。

情緒、飲食習慣差是主因

註冊中醫師陳綺琪解釋，情緒、飲食習慣差是引發腸易激綜合症的兩大主要因素，一般患者都帶有情緒壓力。若再加上飲食習慣不佳，平時過度進食生冷、油膩黏滯的食物或甜品等等，就會直接導致脾胃功能障礙。配上香港潮濕的氣候，脾胃運化得更慢，難以運化水濕使體內濕氣積聚，久而久之大便就容易黏住馬桶或不成形，變成慢性腹瀉或便秘。

中醫會視乎患者的情況、體質，辨清致病的原因，再計劃該如何治療。一般而言治療方案為中藥調理和針灸雙管齊下，有需要的話更會加上拔罐治療。「若為肝鬱犯脾型，就會針對疏肝解鬱，回復脾胃運化功能。若為脾虛失運型，就會主力補脾益氣，恢復脾胃功能。」

【凍齡馬浚偉食糙米粥養生　中醫提醒兩類人不宜多吃：按此

宜減少進食甜食或生冷食物

於中藥和針灸以外，病人亦可透過調整生活習慣，注意飲食來避免加劇腸胃負擔，令腸易激綜合症反覆發作，使病情惡化。陳醫師指病人應定時進食，同時可多吃些疏肝解鬱，具備健脾胃功效的食物。「如乾淮山、芡實、白扁豆、白朮、陳皮或薏仁等，煲湯或煮粥時都可以加一些。」而為免阻礙脾胃運化，病人亦需減少進食黏膩肥厚的食物、甜食或生冷食物等等，太多滋補的食材都要避免。而刺激性食品如濃茶、咖啡或酒精都要小心。

 

作者：許諾

責任編輯：周美好

（節錄）

【原文：「玻璃肚」易肚瀉兼腹痛？ 壓力大情緒差致腸易激綜合症

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