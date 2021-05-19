【職場增值】摩通CEO分享成功秘訣

相信無人會抗拒成功，但要真正達至成功又應該點做？投資銀行摩根大通（JPMorgan Chase）行政總裁Jamie Dimon早前在一個活動中，向應屆畢業生大談其其成功之道。原來，成功人士的秘訣都離不開從失敗中學習。

據《福布斯》報道，Jamie Dimon目前的淨資產為19億美元。他的職業生涯看似很順利，但實際上也曾遇到過障礙。他分享，在1998年被自己的職場導師從花旗集團（Citigroup）開除，當時兩人已一起工作了15年。但是在2年後，Dimon成為了第一銀行（Bank One）的首席執行官，該銀行後來被摩根大通（JPMorgan Chase）收購。在他的領導下，摩根大通敵過了經濟衰退，更成為美國最大的銀行。

從失敗中學習 以他人為師

Dimon向畢業生們強調從失敗中學習的重要性。他指出隨着年齡增長，人們將不可避免面臨個人和事業上的艱難時期和失敗，而如何應對失敗，可能是能否成功的最重要事情。

Dimon認為終身學習十分重要，即使已是大學畢業，他認為並不代表學習過程已經結，相信無論做甚麼工作，要取得成功，就需要不斷的學習，擁有和無盡的求知欲，尤其在當今日益複雜和瞬息萬變的社會中，這一點尤其重要。他以自身為例，花了大約50%的時間在閱讀和學習上。除閱讀外，Dimon還敦促學生向其他人及其行為學習。他指，與其花一生時間跟某些事作比較，不如花15分鐘與某人談話，可以學習到更多。

責任編輯：蕭寶玲

（節錄）

【原文︰ 摩通行政總裁 暢談成功心法】

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