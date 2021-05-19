【端午節2021】低至59折！　5大連鎖店端午糭優惠一覽

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【好去處】誠品太古台灣古早市集 懷舊打卡場景 掃文青雜物小食
不足一個月就端午節啦，少不免都要食糭應一應節！不少連鎖食肆早已推出端午糭早鳥優惠，最低更見59折，未買就要留意啦！
【bossini感謝祭 全場貨品65折：按此】
1. 恆香老餅家：低至59折
恆香老餅家推出端午糭券超早鳥優惠，單品低至59折，部分優惠將於今日完結，有興趣就要快啲手啦！另外，現時在官網訂購端午糭滿280元即享免運服務。
現貨換領日期：2021年6月4日至13日
現貨換領地點：元朗店、荃灣店、大圍店、旺角店、尖沙咀店、德福店、觀塘店
2. 榮華餅家：早鳥優惠8折
由即日起至5月30日，榮華推出端午糭早鳥優惠，以標準價8折發售端午糭券：
3. 聖安娜餅屋：低至7折
聖安娜推出多款端午糭及套裝，由即日起至5月31日，更可以低至7折價錢購買，而網上同步將發售實體券及電子券。
實體券
於Cake Easy App或聖安娜網頁購買糭實體禮品券後，可憑實體禮品券於揀選的時間到分店換領糭。
電子券
購買電子糭券後，下載連結會經SMS發送至已填寫之手機號碼，按下連結即可將電子券儲存至手機內，憑電子券可直接到門市換領端陽糭。
現貨換領日期：2021年5月28日至6月12日
4. 翠亨邨：早鳥8折
翠亨邨亦有推出端午糭券優惠，指定端午糭券套裝可享高達8折優惠。另外，翠亨邨亦有推出端午糭及甜醋豬腳薑／鮑汁花菇鵝掌套裝，可享低至67折優惠。
|套裝糭券
|優惠價
|「中西薈萃」端陽糭套裝禮券
|298元
|「四囍臨門」端陽糭套裝禮券
|418元
|「福祿雙全」端陽糭套裝禮券
|248元
|「三元及第」端陽糭套裝禮券
|308元
現貨換領日期：2021年6月1日至12日
5. 美心：滙豐信用卡7折
由即日起至6月6日，憑滙豐信用卡簽帳購買指定美心端午糭，即享7折優惠，網店及門市同樣適用此優惠。有興趣可於美心西餅、MX以及美心中菜分店選購，而美心亦推出多款端午糭套裝。
責任編輯：曹佩鈞
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欄名 : 消費錦囊