▲ 【端午節2021】低至59折！ 5大連鎖店端午糭優惠一覽

不足一個月就端午節啦，少不免都要食糭應一應節！不少連鎖食肆早已推出端午糭早鳥優惠，最低更見59折，未買就要留意啦！

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1. 恆香老餅家：低至59折

恆香老餅家推出端午糭券超早鳥優惠，單品低至59折，部分優惠將於今日完結，有興趣就要快啲手啦！另外，現時在官網訂購端午糭滿280元即享免運服務。

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現貨換領日期：2021年6月4日至13日

現貨換領地點：元朗店、荃灣店、大圍店、旺角店、尖沙咀店、德福店、觀塘店

2. 榮華餅家：早鳥優惠8折

由即日起至5月30日，榮華推出端午糭早鳥優惠，以標準價8折發售端午糭券：

極品紅燒一口鮑魚粽皇套裝

豐盛裹蒸粽券（一隻裝）

風味蛋黃金腿咸肉粽券（兩隻裝）

黑糖豆沙及清香嫩滑蓮蓉梘水粽券（每款各一隻）

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3. 聖安娜餅屋：低至7折

聖安娜推出多款端午糭及套裝，由即日起至5月31日，更可以低至7折價錢購買，而網上同步將發售實體券及電子券。

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實體券

於Cake Easy App或聖安娜網頁購買糭實體禮品券後，可憑實體禮品券於揀選的時間到分店換領糭。

電子券

購買電子糭券後，下載連結會經SMS發送至已填寫之手機號碼，按下連結即可將電子券儲存至手機內，憑電子券可直接到門市換領端陽糭。

現貨換領日期：2021年5月28日至6月12日

聖安娜網店（實體券／電子券）

4. 翠亨邨：早鳥8折

翠亨邨亦有推出端午糭券優惠，指定端午糭券套裝可享高達8折優惠。另外，翠亨邨亦有推出端午糭及甜醋豬腳薑／鮑汁花菇鵝掌套裝，可享低至67折優惠。

套裝糭券 優惠價 「中西薈萃」端陽糭套裝禮券 298元 「四囍臨門」端陽糭套裝禮券 418元 「福祿雙全」端陽糭套裝禮券 248元 「三元及第」端陽糭套裝禮券 308元

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現貨換領日期：2021年6月1日至12日

5. 美心：滙豐信用卡7折

由即日起至6月6日，憑滙豐信用卡簽帳購買指定美心端午糭，即享7折優惠，網店及門市同樣適用此優惠。有興趣可於美心西餅、MX以及美心中菜分店選購，而美心亦推出多款端午糭套裝。

美心網店

責任編輯：曹佩鈞

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