【退休規劃】退休唔想變「退憂」　計劃不能太簡單

一種流行的退休儲蓄策略會檢查你的年齡，並告訴你應該儲蓄多少倍的收入。但是，退休所需的資金對你來說是一個非常獨特的數字。這些經驗法則可以為你應設定的目標提供指引，但由於以下這3個原因，大家更應針對自己的情況進行計劃，而不是簡單跟從以上建議。

原因1：沒有考慮你的時間因素

如果你計劃在65歲退休，那麼退休所需的資金可能與在70歲退休的金額有很大不同。根據你預期壽命及開支，沒有從退休資產中提取的5年，可能意味着需要的少得多，額外的5年也使你有更多的時間在退休時積累金錢。如果在40歲開始儲蓄並且計劃在70歲退休，那麼你有30年的時間。如果每年以7%的平均回報率投資1萬元，帳戶可能會增長到101萬元。但是，如果只有25年，帳戶只能增長到67.7萬元。

如果你年輕時就開始工作，那麼你有很多年可以儲蓄。當你年紀漸大，你可能會成為收入較高的人，並在較短的時間內實現目標，並每年可存下更多的錢。這就是為甚麼在設定目標時要考慮的是何時計劃退休以及到那時你將有多少錢，應該比當前年齡及當前儲蓄更為重要。

原因2：不計入退休開支

花在退休上的錢比起積累的錢，在估計需要多少錢中起着更大的作用。而且，如果僅看儲蓄額，可能會高估錢可以使用的年限。例如，如果存了100萬元，但支出是8萬元，最終將拿走投資組合價值的8%，這與僅存到50萬元但支出為2萬元，即提取率為4%相比，這可能讓你處於更糟糕境地。

確定退休儲蓄額時，你應該清點未來的收入來源。你每年將收到多少錢，例如養老金及社會福利？你預計你的費用是多少？從收入中扣除開支後，你最終得到的錢有否超過你的需要，足夠多還是不足？然後你應該想如何彌補這一差距，而不只是考慮你的年齡。

原因3：沒有考慮回報率

回報率很重要，因為它將決定帳戶增長多少。即使你做了很多工作，但如的帳戶沒有得到足夠增值，仍然可能白做。如果平均每年可以賺更多錢，那麼也可以存起更少的錢投資已能達成目標。如果每年可以存1萬元，但賺取9%而不是7%，那麼如果有25年，帳戶可以增長到92.3萬元，如果有30年，帳戶可以增長到149萬元。你所獲得的回報率不僅應取決於你的帳戶可以增長多少，還應評估你的風險承受能力。沒有足夠的股票比重可能會導致你的長期增長受到影響。但是，在退休之前的幾年裡過於激進或會使你處於最需要金錢時會遭受重大損失。

因此，在考慮規劃退休時，要額外周詳的工作，並盡可能地為自己度身定制。而且，如果你想最準確地預測需要的東西，也應該這樣做。最重要的是，如果你未退休，則不應讓退休所需的數字嚇到你。你可以控制某些事情，例如延長工作時間、更改投資組合或削減費用支出，這些都可以幫助你到達所需的目標。

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