【好去處】誠品太古台灣古早市集　懷舊打卡場景　掃文青雜物小食

大家都恨去台灣旅行，可惜疫情下都無法出行。太古城中心聯同誠品書店及誠品生活太古店呈獻《古早味，呷飽沒？》，復刻5大台灣經典懷舊打卡場景，仲有台灣直送原材食品及生活好物的市集，無論是文青味以至口腹之慾，都可小滿足。

展覽重塑懷舊場景 掃台灣直送文青雜物小食

太古城中心與誠品書店及誠品生活太古店這次就攜手呈獻《古早味，呷飽沒？》，簡單3個字的台語，除了包含「吃飽了嗎？」之意，更是村落間最自然的問候，也感受到台灣人的陣陣人情味。

展覽重塑50、60年代5大台灣懷舊場景，最合文青或情侶夫婦在此打卡。入口處正是鐵路站等候處，也是台灣電影熱門取景點，通風的涼亭、黃黑間的燈柱、都是「那些年」的情懷。

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這邊廂的「古早市集」，則有過千件由台灣直送的好物，當中有逾600件「知味」推薦，並分為3大主題「人氣手信」、「入廚食材」、「地道零嘴」齊集展場，風味小食有星球工坊爆米花、聖保羅Q餅、誠品行旅炙燒和牛頰牛肉麵等。講文青之選，還有100%台灣設計和製造的生活精品。

■按圖即睇懷舊場景打卡位■

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《古早味，呷飽沒？》展場

地點：太古城中心二樓中庭及中橋

日期：即日至6月20日

營業時間：星期一至五早上11時至晚上9時

星期六、日及公眾假期早上10時30分至晚上9時30分

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糖廠街美食市集 滙聚多國午餐美食

從太古城中心走路約10分鐘，就可到鰂魚涌太古坊。在這糖廠街美食市集，5、6月就以「街頭美食」為主題。「糖廠街市集：料理達人秘笈」計劃的參與單位均會就此概念，實踐他們的餐飲營運方案，如2017年亞洲最佳女廚師、小包包負責人兼主廚周思薇，以及一星米芝蓮餐廳VEA行政總廚鄭永麒等，像由名廚帶隊提攜後輩一樣。

作者：馮柏偉

責任編輯：張頌婷

（節錄）

【原文：誠品太古變身台灣古早市集 懷舊打卡場景 享偽出遊樂】

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