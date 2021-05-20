百年高級珠寶品牌Tiffany支持同志平權　首次推出男男訂婚戒指系列

世界並未大同，今天LGTB族群仍然有不少權益需要爭取，但不少跨國性品牌例如IKEA等早已表態支持同志人權。最近過百年歷史的高級珠寶品牌Tiffany & Co.再行前一大步，推出首枚為男同志而設的訂婚戒指。

▲ 2015年Tiffany & Co. 推出首個以同志為題的廣告，一面世立即成為當時熱門的話題。（圖片由品牌提供）

要談Tiffany首枚為男同志而設的訂婚戒指前，首先我們要懂得甚麼叫做「粉紅經濟」。「粉紅經濟」意指因應LGBT族群而衍生的同邊商機，與此同時，包括對同志友善的異性戀者，也都是粉紅經濟的潛在客群。

▲ 留意這個系列只在位於北京道一號旗艦店裏有售，圖為今次The Charles Tiffany Setting系列的宣傳照。（圖片由品牌提供）

▲ Tiffany & Co.首個男士訂情戒指The Charles Tiffany Setting系列，名字來自創辦人Charles Lewis Tiffany，他於1886年創造了Tiffany Setting女士單顆鑽石訂情戒指，今天將這名字用於為LGBT送群而設的產品，以示愛是沒有分彊界，當中戒指所應用的金屬包括鉑金、黑色鈦金和灰色鈦金等素材。（13,500 - 279,000美元/圖片由品牌提供）

在歐美一早就有不少品牌推出以同志為主題的廣告，一來可以攻陷這個龐大市場，二來亦表達支持同志平權，這方面除了不少高級時裝品牌外，大家最熟悉的IKEA都市場上快人一步以推出同志廣告為主題的大型企業。

至於說到高級珠寶品牌最先表態，就一定少不了來自美國的Tiffany & Co.，品牌在2015年已經在紐約的第五大道聳立一個以真實同志情侶拍攝的「will you？」婚戒廣告短片外，更找來一對男同志戀人拍攝名為「TiffanyLove」的平面廣告，廣告面世後立時帶來極大的話題性，畢竟是Tiffany & Co.是全球第一個直接表態支持LGBT的高級珠寶品牌。

▲ The Charles Tiffany Setting設計草圖。（圖片由品牌提供）

▲ 香港率先發售是這枚鑲嵌上1.25卡鑽石的戒指。（$185,000/圖片由品牌提供）

▲ 工匠把祖母綠切割的鑽石在戒指圈及指托後作詳細檢查。（圖片由品牌提供）

而直到今天，品牌將會再行前一步，因為品牌推出了首個為男士訂情的戒指系列The Charles Tiffany Setting，款式上以鉑金及鈦金屬圖章戒指為主，刻意鮮明的輪廓配合重達5卡的明亮式切割圓鑽及祖母綠切割方鑽，令整枚戒指剛陽味十足，就算不是用來作為訂情信物，相信都會吸引不少喜歡佩帶首飾的男士注意。

產品查詢：3462 7148