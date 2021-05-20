  • 33°C
香港時間 : 2021520日 (週四) 13:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

百年高級珠寶品牌Tiffany支持同志平權　首次推出男男訂婚戒指系列

博客 12:14 2021/05/20

分享：

世界並未大同，今天LGTB族群仍然有不少權益需要爭取，但不少跨國性品牌例如IKEA等早已表態支持同志人權。最近過百年歷史的高級珠寶品牌Tiffany & Co.再行前一大步，推出首枚為男同志而設的訂婚戒指。

2015年Tiffany & Co. 推出首個以同志為題的廣告，一面世立即成為當時熱門的話題。（圖片由品牌提供）

要談Tiffany首枚為男同志而設的訂婚戒指前，首先我們要懂得甚麼叫做「粉紅經濟」。「粉紅經濟」意指因應LGBT族群而衍生的同邊商機，與此同時，包括對同志友善的異性戀者，也都是粉紅經濟的潛在客群。

留意這個系列只在位於北京道一號旗艦店裏有售，圖為今次The Charles Tiffany Setting系列的宣傳照。（圖片由品牌提供）

Tiffany & Co.首個男士訂情戒指The Charles Tiffany Setting系列，名字來自創辦人Charles Lewis Tiffany，他於1886年創造了Tiffany Setting女士單顆鑽石訂情戒指，今天將這名字用於為LGBT送群而設的產品，以示愛是沒有分彊界，當中戒指所應用的金屬包括鉑金、黑色鈦金和灰色鈦金等素材。（13,500 - 279,000美元/圖片由品牌提供）

在歐美一早就有不少品牌推出以同志為主題的廣告，一來可以攻陷這個龐大市場，二來亦表達支持同志平權，這方面除了不少高級時裝品牌外，大家最熟悉的IKEA都市場上快人一步以推出同志廣告為主題的大型企業。

至於說到高級珠寶品牌最先表態，就一定少不了來自美國的Tiffany & Co.，品牌在2015年已經在紐約的第五大道聳立一個以真實同志情侶拍攝的「will you？」婚戒廣告短片外，更找來一對男同志戀人拍攝名為「TiffanyLove」的平面廣告，廣告面世後立時帶來極大的話題性，畢竟是Tiffany & Co.是全球第一個直接表態支持LGBT的高級珠寶品牌。

The Charles Tiffany Setting設計草圖。（圖片由品牌提供）

香港率先發售是這枚鑲嵌上1.25卡鑽石的戒指。（$185,000/圖片由品牌提供）

工匠把祖母綠切割的鑽石在戒指圈及指托後作詳細檢查。（圖片由品牌提供）

而直到今天，品牌將會再行前一步，因為品牌推出了首個為男士訂情的戒指系列The Charles Tiffany Setting，款式上以鉑金及鈦金屬圖章戒指為主，刻意鮮明的輪廓配合重達5卡的明亮式切割圓鑽及祖母綠切割方鑽，令整枚戒指剛陽味十足，就算不是用來作為訂情信物，相信都會吸引不少喜歡佩帶首飾的男士注意。

產品查詢：3462 7148

撰文 : 何偉雄

欄名 : 型男玩物誌

相關文章

Dries Van Noten推最強印花圖案　網上獨家別注系列限定發售
2021/05/12
Dries Van Noten推最強印花圖案　網上獨家別注系列限定發售
Dior Men再次聯乘街頭藝術家　Kenny Scharf疫情下籲大家要開心面對
2021/05/06
Dior Men再次聯乘街頭藝術家　Kenny Scharf疫情下籲大家要開心面對
Mirror成員Ian獲Dolce & Gabbana加持　獨有地中海「藍」人的浪漫　
2021/04/22
Mirror成員Ian獲Dolce & Gabbana加持　獨有地中海「藍」人的浪漫　

你可能感興趣

Dries Van Noten推最強印花圖案　網上獨家別注系列限定發售
15:54 2021/05/12
Dries Van Noten推最強印花圖案　網上獨家別注系列限定發售
Dior Men再次聯乘街頭藝術家　Kenny Scharf疫情下籲大家要開心面對
19:00 2021/05/06
Dior Men再次聯乘街頭藝術家　Kenny Scharf疫情下籲大家要開心面對
Mirror成員Ian獲Dolce & Gabbana加持　獨有地中海「藍」人的浪漫　
01:31 2021/04/22
Mirror成員Ian獲Dolce & Gabbana加持　獨有地中海「藍」人的浪漫　

最新專欄文章 更多

Breitling改變計時歷史貢獻良多　全新計時系列加入大熱綠、藍色面
2021/05/12
Breitling改變計時歷史貢獻良多　全新計時系列加入大熱綠、藍色面
Dries Van Noten推最強印花圖案　網上獨家別注系列限定發售
2021/05/12
Dries Van Noten推最強印花圖案　網上獨家別注系列限定發售
800萬混能開篷超跑　法拉利SF90 Spider
2021/05/07
800萬混能開篷超跑　法拉利SF90 Spider
Tudor推出首枚逾十萬金錶獲Edan力撐　熊貓面計時錶成焦點掀炒價
2021/05/06
Tudor推出首枚逾十萬金錶獲Edan力撐　熊貓面計時錶成焦點掀炒價
Dior Men再次聯乘街頭藝術家　Kenny Scharf疫情下籲大家要開心面對
2021/05/06
Dior Men再次聯乘街頭藝術家　Kenny Scharf疫情下籲大家要開心面對
結婚 同性戀 美國 消費種類 消費資訊 珠寶 Tiffany & Co.（美：TIF）

上一篇文章

【理財個案】退休籌劃每月4萬被動收入　教你500萬元退休金如何分配

下一篇文章

「首次置業」高齡化　真係因為年輕人難置業？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

博客 - 【Neway清盤】卡拉OK業沒落　疫情非主因？
【Neway清盤】卡拉OK業沒落　疫情非主因？
博客 - 【理財個案】40歲醫生擁逾3000萬資產　每月60萬盈餘　太多錢唔係無病呻吟？
【理財個案】40歲醫生擁逾3000萬資產　每月60萬盈餘　太多錢唔係無病呻吟？
博客 - 【邊一個發明了返工】月入6萬係咩概念？月入1萬、月入2萬、月入3萬又點生活？（內附香港打工仔入息水平一覽，睇下自己係食物鏈第幾層）
【邊一個發明了返工】月入6萬係咩概念？月入1萬、月入2萬、月入3萬又點生活？（內附香港打工仔入息水平一覽，睇下自己係食物鏈第幾層）
博客 - 【MPF】兼職員工要如何供強積金？
【MPF】兼職員工要如何供強積金？
博客 - 以公司轉名方式買賣物業可慳稅？
以公司轉名方式買賣物業可慳稅？
博客 - 你坐UBER 有無犯法？
你坐UBER 有無犯法？