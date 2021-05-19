【理財Star Talk】機師盛勁為公屋出身　疫情下事業出軌　轉行賣點心　人生要嘗試不同的事！

航空業在疫情影響下可謂全軍覆沒，機師空姐等職業更是首當其衝。想當年不少人都看過《衝上雲霄》，是次主角曾經擁有人人稱羨的職業，飛機師。31歲的盛勁為曾是國泰港龍航空副機師，在疫情下失業。



「天氣不似預期，但要走總要飛。」

根據國泰機師表示，經國泰培訓後取錄為二副機長，起薪約3.6萬元，連其他津貼約月入5萬元；一般而言，30歲可晉升至初級副機長，或副機長，其薪金連津貼約7萬元或以上。在如此豐厚的工資下，盛勁為卻一度淪為失業一族，有人會經不起如此打擊，亦有人會選擇積極改變。即使天氣不似預期，盛勁為選擇創出另一片天，將其事業180度轉變，嘗試加入娛樂圈及決定在逆市下創業，他與堂哥及另一拍檔合資，將一間荒廢已久的老村屋，改造成一間中式點心店，投資6位數金額。由於對做生意認識不多，他亦不介意從低開始，由洗碗、侍應都是一腳踢，邊學習邊嘗試。



點心店座落於元朗，裝潢古色古香、價錢親民，成為美食沙漠中的綠洲。雖然過去只在空中工作，從未做過生意，但他勇於面對挑戰，一邊做一邊學。在這個不一樣的時代下，他表示創業的經驗讓他明白到個人可以主動做很多事，因為過去作為打工仔都比較被動，但這一次的創業，將主導權掌握在自己手中。同時，盛勁為認為這次的失業，也讓他在思維上有不同的轉變。

只要你夠膽冒上一定的風險，就會換來賺錢的機會。

這位機師自小家境清貧，一家六口住在一間公屋，小學時期需申請書簿津貼，直至考入香港大學，學費也是靠助學金及做兼職的工資，為了考得機師，他連續嘗試三次，最終才成功成為機師。由於公司以前容許機師的父母全程入駕駛艙，故他當年亦帶爸爸坐上自己駕駛的飛機，親眼看着由起飛、巡航、降落，他表示，最滿足莫過於讓父母為他感到驕傲。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

責任編輯：陳玉蓮

＝＝＝＝＝

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】