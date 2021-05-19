  • 31°C
香港時間 : 2021519日 (週三) 11:11
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【理財Star Talk】機師盛勁為公屋出身　疫情下事業出軌　轉行賣點心　人生要嘗試不同的事！

個人增值 11:00 2021/05/19

分享：

航空業在疫情影響下可謂全軍覆沒，機師空姐等職業更是首當其衝。想當年不少人都看過《衝上雲霄》，是次主角曾經擁有人人稱羨的職業，飛機師。31歲的盛勁為曾是國泰港龍航空副機師，在疫情下失業。

「天氣不似預期，但要走總要飛。」

根據國泰機師表示，經國泰培訓後取錄為二副機長，起薪約3.6萬元，連其他津貼約月入5萬元；一般而言，30歲可晉升至初級副機長，或副機長，其薪金連津貼約7萬元或以上。在如此豐厚的工資下，盛勁為卻一度淪為失業一族，有人會經不起如此打擊，亦有人會選擇積極改變。即使天氣不似預期，盛勁為選擇創出另一片天，將其事業180度轉變，嘗試加入娛樂圈及決定在逆市下創業，他與堂哥及另一拍檔合資，將一間荒廢已久的老村屋，改造成一間中式點心店，投資6位數金額。由於對做生意認識不多，他亦不介意從低開始，由洗碗、侍應都是一腳踢，邊學習邊嘗試。

點心店座落於元朗，裝潢古色古香、價錢親民，成為美食沙漠中的綠洲。雖然過去只在空中工作，從未做過生意，但他勇於面對挑戰，一邊做一邊學。在這個不一樣的時代下，他表示創業的經驗讓他明白到個人可以主動做很多事，因為過去作為打工仔都比較被動，但這一次的創業，將主導權掌握在自己手中。同時，盛勁為認為這次的失業，也讓他在思維上有不同的轉變。

只要你夠膽冒上一定的風險，就會換來賺錢的機會。

這位機師自小家境清貧，一家六口住在一間公屋，小學時期需申請書簿津貼，直至考入香港大學，學費也是靠助學金及做兼職的工資，為了考得機師，他連續嘗試三次，最終才成功成為機師。由於公司以前容許機師的父母全程入駕駛艙，故他當年亦帶爸爸坐上自己駕駛的飛機，親眼看着由起飛、巡航、降落，他表示，最滿足莫過於讓父母為他感到驕傲。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

責任編輯：陳玉蓮

＝＝＝＝＝

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此

 

欄名 : 理財Stak Talk

小學 創業 美食 公屋 天氣 失業 大學 社交平台 村屋 盛勁為

下一篇文章

【ET財智Talk】環保熱潮停不了？ 解構碳中和概念（立即收看）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
檢閱五大紀律部隊起薪點　比併員佐級、主任級薪酬
檢閱五大紀律部隊起薪點　比併員佐級、主任級薪酬
【理財個案】40歲醫生擁逾3000萬資產　每月60萬盈餘　太多錢唔係無病呻吟？
【理財個案】40歲醫生擁逾3000萬資產　每月60萬盈餘　太多錢唔係無病呻吟？
【加密貨幣】20多歲跟風炒幣輸28萬陷崩潰　網民： 輸錢從來要趁早
【加密貨幣】20多歲跟風炒幣輸28萬陷崩潰　網民： 輸錢從來要趁早
【特首人工】林鄭月娥年薪加至521萬 各地領導人薪金邊個最高？
【特首人工】林鄭月娥年薪加至521萬 各地領導人薪金邊個最高？
加拿大移民政策　真係專吸港青？
加拿大移民政策　真係專吸港青？