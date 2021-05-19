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瑰麗酒店推出「細味香港情懷」下午茶　嘆經典港式美食

精明消費 17:00 2021/05/19

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香港瑰麗酒店2樓的Holt's Cafe主打環球及香港地道美食，近日推出全新「細味香港情懷」下午茶，重新演繹多款深受香港人歡迎的茶餐廳美食，令食客滿有親切感。

「細味香港情懷」下午茶於周一至周六下午2：30至5：30供應，備有多款港式單點美食和下午茶套餐以供選擇，包括經典港式美食菠蘿油（60元），以香脆鬆軟的菠蘿包夾着冰凍的厚切牛油，冰火交融的口感，十分過癮。其他美食包括集合了高級黑豚午餐肉、香脆日本煎蛋和麻油香麵的黑豚餐肉蛋麵（120元）等。

要數最能代表茶餐廳的美食，當然不少得港式西多士（90元），鬆軟的多士沾滿香濃的蛋漿，炸至金黃後再配上冰凍的牛油和楓樹糖漿，讓人一試難忘。

除了下午茶單點美食外，更可選擇下午茶套餐（238元），一份已包括神級叉燒飯（198元）、菠蘿油和鴛鴦奶茶一杯，食客可一次過品嘗多款經典港式美食。

    點擊圖片放大

更多詳情

 

作者：黃依情、招美寶

責任編輯：招美寶

（節錄）

【原文：瑰麗酒店High Tea歎港式茶餐 $238品嘗神級叉燒飯 +菠蘿油+奶茶

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