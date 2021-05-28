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【報稅2021】報稅、扣稅攻略懶人包（更新至5月28日）

個人增值 13:20 2021/05/28

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稅務局在本月初公布，發出約262萬份個別人士報稅表，相信各位打工仔應該開始收到報稅表，謹記要在一個月內（即6月3日或之前）繳交。若網上報稅的話，則可以自動延期一個月（一般人士而言自動延至7月3日）。如果覺得複雜、不知有甚麼理財產品可扣稅，以下懶人包可以幫到你！

（更新至5月28日，加入漏報稅項解決方法）

2020/2021年度稅務寬免
利得稅、薪俸稅及個人入息課稅可獲寬減100%的稅款，每宗個案以10,000元為上限。

漏報稅項解決方法（5月28日新增）
萬一在繳交報稅表、收到稅單或在繳交稅款後，發現自己漏報或填錯資料，都有方法補救！

扣稅攻略
除了基本免稅額之外，還有不同項目及理財產品可以扣稅，在報稅的時候千萬不要遺漏！以下文章為大家詳列各項目！

▶扣稅三寶（MPF供款、延期年金、自願醫保）

夫婦合併報稅攻略
在薪俸稅下，已婚人士及其配偶是作為獨立的個別人士分開評稅。選擇合併評稅，有機會減少兩人整體所須繳交的稅款。

報稅方法
除了郵寄報稅表之外，還可以利用網上報稅方法，而採用網上報稅方法還可以將報稅期限延長一個月。

常見問題

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欄名 : 生活理財

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