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【交稅2022】稅務懶人包　稅貸／交稅優惠／報稅／扣稅（更新至12月6日）

個人增值 15:34 2022/12/06

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財政司司長陳茂波早前發表最新一份財政預算案，宣布寬減2021至2022課稅年度100%的薪俸稅和個人入息課稅，上限為1萬元。早前為大家提供了報稅資訊，報稅後又快來到要交稅時間，現時市場上有甚麼稅貸優惠？邊間銀行交稅有優惠？關於稅務的一切疑難，這個懶人包為你逐一解答！

最新消息

稅貸優惠

2021/2022年度稅務寬免
利得稅、薪俸稅及個人入息課稅可獲寬減100%的稅款，每宗個案以10,000元為上限。

扣稅攻略
除了基本免稅額之外，還有不同項目及理財產品可以扣稅，在報稅的時候千萬不要遺漏！以下文章為大家詳列各項目！

▶扣稅三寶（MPF供款、延期年金、自願醫保）

夫婦合併報稅攻略
在薪俸稅下，已婚人士及其配偶是作為獨立的個別人士分開評稅。選擇合併評稅，有機會減少兩人整體所須繳交的稅款。

報稅方法
除了郵寄報稅表之外，還可以利用網上報稅方法，而採用網上報稅方法還可以將報稅期限延長一個月。

漏報稅項解決方法
萬一在繳交報稅表、收到稅單或在繳交稅款後，發現自己漏報或填錯資料，都有方法補救！

反對評稅

交稅途徑

儲稅券計劃

申請分期繳稅

離港清稅

逃稅後果

常見問題

＝＝＝＝＝

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欄名 : 生活理財

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