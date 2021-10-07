  • 28°C
香港時間 : 20211007日 (週四) 17:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【交稅2021】稅務懶人包　報稅／扣稅／合併報稅／稅貸（更新至10月7日）

個人增值 17:14 2021/10/07

分享：

稅務局在５月初公布，發出約262萬份個別人士報稅表，打工仔填妥及繳交報稅表後，又會在10月份陸續收到繳稅通知，到底有何注意事項？若想申請稅貸，坊間又有甚麼優惠，以下懶人包會為你綜合多項複雜資料！

（更新至10月7日，加入反對評稅的方法）

反對評稅

稅貸優惠

申請分期繳稅

2020/2021年度稅務寬免
利得稅、薪俸稅及個人入息課稅可獲寬減100%的稅款，每宗個案以10,000元為上限。

報唔切稅點算好？

漏報稅項解決方法
萬一在繳交報稅表、收到稅單或在繳交稅款後，發現自己漏報或填錯資料，都有方法補救！

扣稅攻略
除了基本免稅額之外，還有不同項目及理財產品可以扣稅，在報稅的時候千萬不要遺漏！以下文章為大家詳列各項目！

▶扣稅三寶（MPF供款、延期年金、自願醫保）

夫婦合併報稅攻略
在薪俸稅下，已婚人士及其配偶是作為獨立的個別人士分開評稅。選擇合併評稅，有機會減少兩人整體所須繳交的稅款。

報稅方法
除了郵寄報稅表之外，還可以利用網上報稅方法，而採用網上報稅方法還可以將報稅期限延長一個月。

常見問題

＝＝＝＝＝

一按即睇最新、最準、最齊存款利率及優惠，立即免費下載使用 【按此

欄名 : 生活理財

相關文章

【報稅2021】稅務局發逾260萬份個人報稅表　最遲6月3日交表
2021/05/03
【報稅2021】稅務局發逾260萬份個人報稅表　最遲6月3日交表
【報稅2021】夫婦報稅知多啲！　咩情況下合併報稅會較有利？
2021/05/19
【報稅2021】夫婦報稅知多啲！　咩情況下合併報稅會較有利？
網上報稅教學　3步就搞掂！
2021/05/18
網上報稅教學　3步就搞掂！

你可能感興趣

【報稅2021】稅務局發逾260萬份個人報稅表　最遲6月3日交表
14:02 2021/05/03
【報稅2021】稅務局發逾260萬份個人報稅表　最遲6月3日交表
【報稅2021】夫婦報稅知多啲！　咩情況下合併報稅會較有利？
16:00 2021/05/19
【報稅2021】夫婦報稅知多啲！　咩情況下合併報稅會較有利？
網上報稅教學　3步就搞掂！
18:21 2021/05/18
網上報稅教學　3步就搞掂！

最新專欄文章 更多

【交稅2021】不滿反對評稅結果仲可上訴？！
今日
【交稅2021】不滿反對評稅結果仲可上訴？！
【交稅2021】收評稅通知書不服結果　3方法提反對　須在1個月內提出
今日
【交稅2021】收評稅通知書不服結果　3方法提反對　須在1個月內提出
【施政報告2021】4方面扶貧　增強MPF退休保障功能　冀下年度落實取消強積金對冲
2021/10/06
【施政報告2021】4方面扶貧　增強MPF退休保障功能　冀下年度落實取消強積金對冲
【稅貸2021】交稅殺到埋身　比較銀行稅貸利率及優惠
2021/10/05
【稅貸2021】交稅殺到埋身　比較銀行稅貸利率及優惠
【5000元消費券懶人包】第二期電子消費券如何領取／使用限制／優惠一覽（更新至10月4日）
2021/10/04
【5000元消費券懶人包】第二期電子消費券如何領取／使用限制／優惠一覽（更新至10月4日）
利得稅 稅務貸款 強積金 自願醫保 延期年金 薪俸稅 稅務 年金

下一篇文章

【財金投資名家講座】八大名家分享投資智慧　為股市、樓市、宏觀經濟把脈（更新至10月7日）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【財金投資名家講座】樓市辣招後再無投資住宅物業　財叔呼冤：我無買貴晒啲樓！（一按即睇）
【財金投資名家講座】樓市辣招後再無投資住宅物業　財叔呼冤：我無買貴晒啲樓！（一按即睇）
【ET財智Talk】港股何時見底？　劉紹文教你從估值摸底（立即收看）
【ET財智Talk】港股何時見底？　劉紹文教你從估值摸底（立即收看）
【職場調查】進修讀碩士值得嗎？　美國學士碩士起薪點最多相差87%
【職場調查】進修讀碩士值得嗎？　美國學士碩士起薪點最多相差87%
【出糧戶口】5間銀行優惠比較　最高現金回贈達2,000元　邊間提供1.2%額外活期年息？
【出糧戶口】5間銀行優惠比較　最高現金回贈達2,000元　邊間提供1.2%額外活期年息？
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
【稅貸2021】交稅殺到埋身　比較銀行稅貸利率及優惠
【稅貸2021】交稅殺到埋身　比較銀行稅貸利率及優惠