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【交稅2021】稅務懶人包　報稅／扣稅／合併報稅／稅貸（更新至10月12日）

個人增值 15:49 2021/10/12

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稅務局在５月初公布，發出約262萬份個別人士報稅表，打工仔填妥及繳交報稅表後，又會在10月份陸續收到繳稅通知，到底有何注意事項？若想申請稅貸，坊間又有甚麼優惠，以下懶人包會為你綜合多項複雜資料！

（更新至10月12日，加入離港清稅文章）

離港清稅

反對評稅

稅貸優惠

申請分期繳稅

2020/2021年度稅務寬免
利得稅、薪俸稅及個人入息課稅可獲寬減100%的稅款，每宗個案以10,000元為上限。

報唔切稅點算好？

漏報稅項解決方法
萬一在繳交報稅表、收到稅單或在繳交稅款後，發現自己漏報或填錯資料，都有方法補救！

扣稅攻略
除了基本免稅額之外，還有不同項目及理財產品可以扣稅，在報稅的時候千萬不要遺漏！以下文章為大家詳列各項目！

▶扣稅三寶（MPF供款、延期年金、自願醫保）

夫婦合併報稅攻略
在薪俸稅下，已婚人士及其配偶是作為獨立的個別人士分開評稅。選擇合併評稅，有機會減少兩人整體所須繳交的稅款。

報稅方法
除了郵寄報稅表之外，還可以利用網上報稅方法，而採用網上報稅方法還可以將報稅期限延長一個月。

常見問題

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欄名 : 生活理財

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