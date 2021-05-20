【消費優惠】AEON Living Plaza竹園店新張優惠買5送1

AEON喺黃大仙區嘅Living Plaza竹園店開咗幕喇，場內接近6000款特色商品，店舖推出買5送1優惠，優惠期至5月26日，快啲去行個圈睇吓有咩買啦！

▼ 點擊圖片放大

店舖資料：

Living Plaza by AEON竹園店

地址：九龍黃大仙竹園道15號竹園廣場G層S001B號舖

營業時間：10:00至22:00

撰文：hket小編

＝＝＝＝＝

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】