【消費優惠】AEON Living Plaza竹園店新張優惠買5送1 精明消費 10:30 2021/05/20 分享： AEON喺黃大仙區嘅Living Plaza竹園店開咗幕喇，場內接近6000款特色商品，店舖推出買5送1優惠，優惠期至5月26日，快啲去行個圈睇吓有咩買啦！ ▼點擊圖片放大 店舖資料： Living Plaza by AEON竹園店 地址：九龍黃大仙竹園道15號竹園廣場G層S001B號舖 營業時間：10:00至22:00 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【消費優惠】人氣品牌Vans開倉3折起 今日 【消費優惠】人氣品牌Vans開倉3折起 瑰麗酒店推出「細味香港情懷」下午茶 嘆經典港式美食 2021/05/19 瑰麗酒店推出「細味香港情懷」下午茶 嘆經典港式美食 【端午節2021】低至59折！ 5大連鎖店端午糭優惠一覽 2021/05/19 【端午節2021】低至59折！ 5大連鎖店端午糭優惠一覽 【好去處】誠品太古台灣古早市集 懷舊打卡場景 掃文青雜物小食 2021/05/19 【好去處】誠品太古台灣古早市集 懷舊打卡場景 掃文青雜物小食 網購優惠 Harvey Nichols美妝/護膚/手袋退稅價及額外9折 LA MER罕見香港價73折！ 2021/05/18 網購優惠 Harvey Nichols美妝/護膚/手袋退稅價及額外9折 LA MER罕見香港價73折！ 著數優惠 商品 黃大仙區 黃大仙