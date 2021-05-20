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【消費優惠】AEON Living Plaza竹園店新張優惠買5送1

精明消費 10:30 2021/05/20

分享：

AEON喺黃大仙區嘅Living Plaza竹園店開咗幕喇，場內接近6000款特色商品，店舖推出買5送1優惠，優惠期至5月26日，快啲去行個圈睇吓有咩買啦！

    點擊圖片放大

店舖資料：
Living Plaza by AEON竹園店
地址：九龍黃大仙竹園道15號竹園廣場G層S001B號舖
營業時間：10:00至22:00

 

撰文：hket小編

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欄名 : 消費錦囊

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