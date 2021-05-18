【美股分析】一隻增長勁但有隱憂的電商股！

今時今日做生意沒有電商已等於欠缺一大收入來源，即使做餐廳都需要有網站或應用程式給客戶看，一來增加曝光，二來只要是有點級數的餐廳若無網站都會給人不可靠的感覺。再者網上平台可引伸很多商機，最基本的是訂枱，近日就有飲食集團因應疫情用網站開拓到會餐飲服務。

自建網站成Wix.com賣點

開發移動平台已成為營商必要一環，所以不少初創或中小企會嘗試DIY（Do it Yourselft），Wix.com（美：WIX）在2006年成立，幾位創辦人就是感到自己架設網站的因難，成本又高，所以想出網站建設平台（Website Builder）商業模式，可讓不懂程式編寫的用家，簡單以滑鼠Drag and Drop形式，將素材及工具拖放至模版，便可創作出似模似樣的專業網站。

Wix.com憑着簡單易用及素材豐富，成立僅三年，用戶數目已突破100萬戶；2013年上市後發展更迅速，目前全球已擁有超過2億用戶，遍及190個國家及地區。到近日Wix.com推出了進階平台Editor X，方便設計師相關人員做更高階網站兼能同時協作，從而針對及滿足中至大型公司設計需求。

免費基本版吸客 進階功能收錢

Wix.com客戶數目能夠短時間內上升，除了是因為食正電商大浪，一大必殺技是以免費作招徠。使用基本功能是不用收費，這對於剛起步要求不高的初創企業已足夠，如果想要多一點功能，或日後生意做大了想將網站升級，可選擇付費移除廣告、增加儲存容量、參與搜尋引擎優化（SEO）方案，以及加入網上付費、預約及電郵推廣等進階功能。

Wix.com過去四年收入年年遞增，2017至2020年分別4.25億美元、6.03億美元、7.61億美元及9.88億美元；同期來自訂戶的收入分別3.91億美元、5.25億美元、6.44億美元及7.83億美元。

合作+併購刺激增長

要繼續保持高增長，除了要自強不息增加新功能外，加強與第三方合作及收購都是不可缺少的策略性部署。Wix.com在餐飲業一向做得很出色，為業務重點之一，在3月初就宣布收購點餐科技供應商SpeedETab，預期可進一步強化在行業的領先優勢。另外，3月底亦與Google達成合作協議，用戶可利用Wix.com的平台創立和管理Google搜尋器及地圖的商業Profile，同時整合可有助日後更方便地進行數據分析，這對Wix.com來說是一大利好發展。

兩大負面消息股價急挫

雖然從電商前景及Wix.com營運方向來看，未來預期還有很廣大的增長空間，但值得注意公司股價近日在公布季績後卻出現急挫。先看截至2020年底止第四季財務數據，收入2.82億美元，按年上升38%；毛利1.79億美元，增加21.6%。經營虧損5546萬美元，較去年同期1,769萬美元加深。季內淨虧損6278美元，相當於每股虧損1.13美元。撇除非經營因素，經調整淨虧損為163萬美元，去年同期有經調整純利1989萬美元。主要是公司加大市場推廣力度吸客，相關費用按年升47%至1.09億美元。另外，研發開支按年升35%至6,663萬美元，都是一大原因。

Wix.com股價上周急挫並非季績出問題，而是因為第二季收入指引遜預期，為3.08億美元至3.12億美元，即使預估區間上限仍稍稍低於市場預期。另外，更讓人憂慮是公司表示不再提供用戶增長數據，因此被視為對未來前景缺乏信心表現，投資者在風險憂慮下急急拋售離場。

就目前形勢來看，投資者對日後失去重要營運指標參考實難安心。縱使前景及營運預期不會出大問題，但因為出現突如其來轉變，不妨將股份先放入監察名單，等股價調整，或一、兩季後，再作評估。

【原文︰一隻增長勁但有隱憂的電商股】（收費文章）

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