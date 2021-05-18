▲ 【虛擬銀行】3家台灣虛銀 樂天銀行、Line Bank、將來銀行的特色

花旗銀行早前宣布退出13個地區嘅零售業務，當中包括仍具盈利能力嘅台灣。不過想進入呢個市場嘅參加者仍然唔少，當中就包括台灣新發嘅3家「純網銀」牌照，包括「樂天銀行」、「Line Bank」同埋「將來銀行」。

【日本虛銀「auじぶん銀行」成立近12年 有咩地方值得香港借鏡？：按此】

今次就簡單講講各台灣虛銀最新動態同特色啦！

樂天銀行－我都好想開返個戶

「樂天國際銀行」喺今年1月19號開業，以「安心、安全、便利」做口號，成為首家喺台灣開業嘅純網銀。

如果大家有喺日本網購，我諗都唔會對Rakuten陌生，其實樂天喺日本進軍金融業都有好耐歷史喇。

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樂天銀行前身係eBank（イーバンク），喺2001年初成立，次按危機後樂天入股，再喺2008年改名做樂天銀行。

咁樂天銀行喺日本成績都幾威威㗎，號稱「 ネット銀行口座数№1」（純網銀帳戶數目第一名），根據官網資料，喺2021年剛好突破1,000萬個戶口，以日本1億3千萬人口嚟講，算唔錯咯喎！

（btws，大家有無留意到日本版口號係得「安心、便利」而無「安全」呢2個字嘅呢？）

咁無論日本同台灣，大家都可以想像到樂天銀行嘅賣點，就一定係生態圈啦！雖然台灣呢邊仲係起步階段，不過就已經可以用「樂天點數」作為儲分嘅機器，未來就一定發展到好似香港渣打咁，做乜都可以儲Miles咁咯。

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咁點解我都想開返個戶呢？因為我係電子書「樂天 Kobo」嘅重度用家，𠵱家新開戶有「購物金」+「買書5折起」，大家知唔知自從樂天銀行上綫之後，Kobo就好少再做全站7折喇（哭）。

Line Bank－不就是台灣版Kakao Bank嗎？

台灣第二間登場嘅純網銀，就係有日本通訊軟件Line做大股東、以「Banking in Your Hand」為口號嘅「Line Bank」，喺搞咗一輪「好友見面禮」之後呢，終於喺4月22號上綫。

咁叫得做Line Bank，就唔少得叫埋「熊大」同「兔兔」（唔睇新聞稿都唔知Brown同Kony有中文名的……）一齊剪綵啦。

Btws，單以口號計，我就比較鍾意樂天多啲，「Banking in Your Hand」有無令大家諗起楊千嬅呢？

咁喺Research嘅過程中，當我一路睇Line Bank嘅內容，一路諗剩係諗到韓國Kakao Bank，咁性質都好類似嘅，畀張對比圖大家睇吓，係咪真係似得有啲過份呢？

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由於台灣仲未有類似香港FPS嘅技術，所以P2P轉帳仍然係一個大痛點，咁Line作為台灣其中最多人用嘅通訊軟件，咁用Line做P2P就當然係主打之一啦！嗯……咁咪又係同Kakao Bank差唔多咯？

其實比較返香港嘅VB（Virtual Bank），Line Bank同樂天銀行嘅服務算係相當多，一開業已經有存款、貸款、Debit Card，反觀香港嘅8間VB，有貸款+Debit Card嘅仍然係少數。

【開業5日開戶人數達百萬 南韓虛銀Kakao Bank的成功之道：按此】

咁我喺返銀行人角度睇，香港有FPS都已經夠煩死你（仲未計要同各大行就住eDDA逐間Setup、逐間講價），仲有喺各類保安方面香港都係世界頂尖要求的；咁不過我喺消費者個角度睇，就覺得台灣有效率得多喇。

將來銀行，到底會唔會來呢？

先抄返之前專欄段字：

雖然花旗辭官歸故里，但係直到今年都仲有人漏夜趕科場，我講緊今年1月新開嘅樂天國際銀行，日本Rakuten旗下，virtual bank啦都係，嚟緊仲有Line Bank，當然都係日本嘢啦，好快開舖。

仲有間叫「將來銀行」，中華電信係大股東，個名都唔知邊個諗嘅，「將來」即係「仲未來」，隱隱約約有種開唔成嘅味道喎。

之後有緊貼台灣局勢嘅網友都提返華田，話呢檔嘢出咗資安、人事與採購圍標爭議。

不過，我覺得唔好睇死佢，唔講可能唔知，成日畀我讚嘅ZA Bank其實喺開業前都換過董事會成員同 CEO，一齊睇吓最後呢間「將來銀行」開唔開得成啦。

【文章來源：華田銀行；已獲授權轉載。原題：銀行閑談 (122) — 說一下 3 家台灣 VB 「樂天銀行」、「Line Bank」和「將來銀行」的最新動態】

【關於作者】

兒時夢想做i-banker，結果做了bank worker，還要是retail那種。過去在各大小銀行不同部門流徙，叫人借錢、催人還錢、審批貸款、出股票app、出借錢app、出信用卡、廣告策劃、銷售管理、分行佈點、生物認證、電子排隊、機器學習、敏捷開發，到現在還未安定下來。不懂財經、不懂經濟，只想談一下「銀行」這回事。