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【消費優惠】奇華餅家買糉滿$80送$20現金禮券　NINETYs尖沙咀新店外賣黑白咖啡$6

精明消費 07:00 2021/05/18

分享：

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 奇華餅家：買糉滿$80送$20現金禮券

由即日起至6月14日，於奇華餅家（奇華網店、北角及機場分店除外）購買任何五月糉或糉券正價滿80元即送20元現金禮券1張。而「奇華Fans」會員更可享雙重優惠，額外獲贈30元電子優惠券，電子優惠券於購物後24小時內發送到會員帳戶內，於有效期內購物滿100元方可使用。

分店一覽

2. NINETYs：尖沙咀新店外賣黑白咖啡$6

NINETYs於尖沙咀誠品開設新店，更推出開業優惠。在5月18日及5月20日推出6元外賣黑白咖啡優惠，優惠只收現金。

地址：尖沙咀梳士巴利道3號星光行2樓誠品生活L202 ＋203號舖
時段：上午10時至下午1時

3. ecLiving：廚具/小家電照價再8折

由即日起至6月1日，全綫簡簡單單ecLiving分店及eShop推出廚具/小家電大激安，全場激安價貨品照價再8折！

    點擊圖片放大
    +3
    +2

另外，會員更可享額外95折，惟需注意優惠不適用於寄賣貨品、陳列品價、限日限售、勁減及限量貨品。

分店一覽eShop

 

撰文︰hket小編

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欄名 : 今日優惠精選

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