【MPF】4大積金商攻略、MPF扣稅大全、提取整合　強積金懶人包一文看清！

▲ 【MPF】4大積金商攻略、MPF扣稅大全、提取整合 懶人包讓你一文睇清！

強制性公積金計劃（簡稱強積金或MPF），是為全港所有就業人士設置的退休保障制度。除了部分豁免人士外，法例規定18至65歲的僱員及自僱人士都必須參加，僱主亦必須為僱員登記參加強積金計劃。法定供款額由僱主及僱員根據僱員入息各自供款5%，加起來共10%，一般是每個月供款一次。

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4大積金商攻略

選用了積金商，但面對公司提供的表格不知從何入手？以下為你每月匯報4大積金商的基金長期表現，助你建立最高回報、最穩健的組合。

強積金部署

僱主擁有選擇強積金計劃的最終決定權，而僱員有權根據自己的投資目標、個人承受風險能力和未來計劃，把供款投資於計劃下一個或多個基金。基金種類凡多，包括股票基金、債券基金、混合資產基金等。

扣稅攻略︰強積金自願性供款

參與強積金計劃的僱員可作額外強積金供款，包括三種途徑：在現有僱主所選的強積金計劃的供款帳戶作自願性供款；參加有提供可扣稅的自願性供款的強積金計劃；或參加有提供特別自願性供款的強積金計劃。

當中，可扣稅自願性供款可享稅務扣減優惠，扣稅額上限為每年6萬元（此上限為可扣稅自願性供款和合資格延期年金保費的合計上限）。自願性供款及特別自願性供款則不涉及稅務優惠。

提取強積金

強積金法例規定，計劃成員年滿65歲才可提取由強制性供款和可扣稅自願性供款累積的強積金。

不過，在一些特定情況下，計劃成員可在65歲前提早提取強積金，包括提早退休、永久性地離開香港、完全喪失行為能力、死亡等。

▶退休提取

▶提早提取 / 移民提取

強積金預設投資策略（DIS）

強積金預設投資策略，俗稱「懶人基金」，如在登記表格上沒有指明基金選擇，受託人會把供款自動按預設投資策略進行投資。計劃成員亦可以主動將強積金按「預設投資」進行投資，或投資於「預設投資」下的基金。

轉移及整合強積金

因為每名僱主所選擇的計劃不同，所以每當僱員轉一次工，都有機會擁有越來越多不同的強積金帳戶，僱員要不時整合戶口，並且審視自己的投資計劃能否帶來理想回報。

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