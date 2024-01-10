  • 22°C
香港時間 : 2024110日 (週三) 12:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【MPF】4大積金商攻略、MPF扣稅大全、提取整合　強積金懶人包一文看清！

強積金 11:48 2024/01/10

分享：

分享：

【MPF】4大積金商攻略、MPF扣稅大全、提取整合　懶人包讓你一文睇清！

強制性公積金計劃（簡稱強積金或MPF），是為全港所有就業人士設置的退休保障制度。除了部分豁免人士外，法例規定18至65歲的僱員及自僱人士都必須參加，僱主亦必須為僱員登記參加強積金計劃。法定供款額由僱主及僱員根據僱員入息各自供款5%，加起來共10%，一般是每個月供款一次。

最新消息

4大積金商攻略

選用了積金商，但面對公司提供的表格不知從何入手？以下為你每月匯報4大積金商的基金長期表現，助你建立最高回報、最穩健的組合。

強積金部署

僱主擁有選擇強積金計劃的最終決定權，而僱員有權根據自己的投資目標、個人承受風險能力和未來計劃，把供款投資於計劃下一個或多個基金。基金種類凡多，包括股票基金、債券基金、混合資產基金等。

扣稅攻略︰強積金自願性供款

參與強積金計劃的僱員可作額外強積金供款，包括三種途徑：在現有僱主所選的強積金計劃的供款帳戶作自願性供款；參加有提供可扣稅的自願性供款的強積金計劃；或參加有提供特別自願性供款的強積金計劃。

當中，可扣稅自願性供款可享稅務扣減優惠，扣稅額上限為每年6萬元（此上限為可扣稅自願性供款和合資格延期年金保費的合計上限）。自願性供款及特別自願性供款則不涉及稅務優惠。

ET至高息
定期存款3重驚喜　20厘點登記？仲有5厘好過買債？

提取強積金

強積金法例規定，計劃成員年滿65歲才可提取由強制性供款和可扣稅自願性供款累積的強積金。

不過，在一些特定情況下，計劃成員可在65歲前提早提取強積金，包括提早退休、永久性地離開香港、完全喪失行為能力、死亡等。

▶退休提取

▶提早提取 / 移民提取

強積金預設投資策略（DIS）

強積金預設投資策略，俗稱「懶人基金」，如在登記表格上沒有指明基金選擇，受託人會把供款自動按預設投資策略進行投資。計劃成員亦可以主動將強積金按「預設投資」進行投資，或投資於「預設投資」下的基金。

轉移及整合強積金

因為每名僱主所選擇的計劃不同，所以每當僱員轉一次工，都有機會擁有越來越多不同的強積金帳戶，僱員要不時整合戶口，並且審視自己的投資計劃能否帶來理想回報。

========

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : MPF理財

最新專欄文章 更多

【MPF】友邦強積金表現大檢閱｜2023年4隻基金升逾20%　亞股全行第一
2024/01/09
【MPF】友邦強積金表現大檢閱｜2023年4隻基金升逾20%　亞股全行第一
【MPF】永明彩虹強積金大檢閱｜港股基金2023年重挫17%　懶人基金表現更佳
2024/01/09
【MPF】永明彩虹強積金大檢閱｜港股基金2023年重挫17%　懶人基金表現更佳
【MPF】宏利強積金10年表現大檢閱｜美股基金2023年勁賺39%　日股、歐股長短線亦跑贏
2024/01/08
【MPF】宏利強積金10年表現大檢閱｜美股基金2023年勁賺39%　日股、歐股長短線亦跑贏
【MPF】滙豐強積金大檢閱｜2023年3隻基金賺逾20%　美股基金長期回報第一
2024/01/08
【MPF】滙豐強積金大檢閱｜2023年3隻基金賺逾20%　美股基金長期回報第一
【MPF】強積金2024年回報料3至4%　GUM︰美股及懶人基金繼續跑嬴
2024/01/05
【MPF】強積金2024年回報料3至4%　GUM︰美股及懶人基金繼續跑嬴
財富及資產管理 儲蓄 退休規劃產品 退休組合 退休金 財富及退休規劃 退休基金 債券 延期年金 年金

下一篇文章

策略師大膽預測︰美國今年不減息　稱通脹必定會反彈 ︰「問題絕不會很快解決」
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款