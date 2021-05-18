【MPF】強積金供款、整合、計算、對冲、提取　懶人包讓你一文睇清！

強制性公積金計劃（簡稱強積金或MPF），是為全港所有就業人士設置的退休保障制度。除了部分豁免人士外，法例規定18至65歲的僱員及自僱人士都必須參加，僱主亦必須為僱員登記參加強積金計劃。法定供款額由僱主及僱員根據僱員入息各自供款5%，加起來共10%，一般是每個月供款一次。

強積金過去表現一覽（持續更新)

▶ 2021年4月份表現

每名強積金成員在月內平均賺約5,200元。所有強積金資產類別在4月份均錄得正回報，美股基金的表現較為標青，連續第二個月成為表現最好的強積金資產類別。



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▶ 2021年首季

今年首季，若以基金分類作比較，美國、歐洲及環球的股票基金表現首季最為亮眼。



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強積金部署

僱主擁有選擇強積金計劃的最終決定權，而僱員有權根據自己的投資目標、個人承受風險能力和未來計劃，把供款投資於計劃下一個或多個基金。基金種類凡多，包括股票基金、債券基金、混合資產基金等。不同計劃會因應市況有不同表現，市場上亦有不同專家就此作出分析。

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強積金預設投資策略（DIS）

強積金預設投資策略，俗稱「懶人基金」，如在登記表格上沒有指明基金選擇，受託人會把供款自動按預設投資策略進行投資。計劃成員亦可以主動將強積金按「預設投資」進行投資，或投資於「預設投資」下的基金。

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強積金自願性供款

參與強積金計劃的僱員可作額外強積金供款，包括三種途徑：在現有僱主所選的強積金計劃的供款帳戶作自願性供款；參加有提供可扣稅的自願性供款的強積金計劃；或參加有提供特別自願性供款的強積金計劃。

當中，可扣稅自願性供款可享稅務扣減優惠，扣稅額上限為每年6萬元（此上限為可扣稅自願性供款和合資格延期年金保費的合計上限）。自願性供款及特別自願性供款則不涉及稅務優惠。

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轉移及整合強積金

因為每名僱主所選擇的計劃不同，所以每當僱員轉一次工，都有機會擁有越來越多不同的強積金帳戶，僱員要不時整合戶口，並且審視自己的投資計劃能否帶來理想回報。

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提取強積金

強積金法例規定，計劃成員年滿65歲才可提取由強制性供款和可扣稅自願性供款累積的強積金。

不過，在一些特定情況下，計劃成員可在65歲前提早提取強積金，包括提早退休、永久性地離開香港、完全喪失行為能力、死亡等。

▶退休提取

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▶提早提取

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▶移民提取

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強積金對冲

根據《僱傭條例》，僱員可能有權獲僱主發放長期服務金／遣散費。僱主可以使用由僱主為僱員作出強制性及自願性供款所累積的強積金，抵銷根據《僱傭條例》須向僱員支付的長期服務金／遣散費。

但早前有政府官員曾表示，正就取消強積金對冲草擬法例，料最快2025年才可取消對沖機制。

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