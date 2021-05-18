▲ 【寵物移民】消委會：代辦寵物移民公司報價籠統 基本報價與總收費差達190%

香港近年掀起移民潮，不少人會帶同寵物一起移民他方。消委會早前向11間寵物移民公司索取代辦貓和狗移居至澳洲、加拿大、英國、美國及台灣的報價資料進行研究，發現有公司的基本報價和實際總開支差距190%。

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是次研究11間寵物移民公司均提供免費報價服務，惟各公司提供代辦服務項目不盡相同，未必包括寵物的運費、隔離費及入口許可證費用等3項較大筆的開支，或需由消費者自付或以實報實銷向顧客收取。

基本報價和實際總開支差190%

在是次調查中，有9間提供代辦犬隻移居至澳洲的基本報價和實際總開支差距15%至190%不等。而今次基本報價最低的公司（2萬元）安排顧客以實報實銷形式繳付上述3項合共38,000元開支，最終總支出較原先基本報價多接近兩倍。故消委會提醒消費者不宜直接比較基本報價資料。

另外，移民公司一般都會安排貓狗以空運方式離港，而空運主要分寄艙及貨運兩種。以其中1間移民公司代辦柴犬移居至美國的報價為例，若主人與柴犬乘搭同一航班並以寄艙形式託運柴犬，連運費的報價金額為25,000元。若以貨運形式單獨託運柴犬至美國，連運費的報價金額則為55,000元，相差120%。

私人原因中止移民手續 逾半公司不退款

假如消費者移民計劃生變，有7間公司表示改期次數不限，但會就因改期而需重新辦理的事項額外收費，部分則表明需收取1,200元改期手續費。若因私人理由（不包括證實寵物有健康問題或過身）而需中途終止寵物移民手續，接近一半移民公司表明不會退款，6間公司表示會扣減實際開支及／或手續費後，退回訂金餘額，但只有3間列明手續費或行政費為2,000元至4,000元。至於若寵物最終未能成功移民，只有4間公司表示如證實因公司處理不當所致，會退回部分或全部款項，其餘公司則沒有完善且清晰的保障條款，有4間更純以該情況不會發生作回應。

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消委會亦建議移民人士預留充足時間為寵物辦理移民手續，移居至加拿大、英國及美國一般需預留1至3個月準備，而澳洲及台灣則需要提前6至9個月準備。

責任編輯：曹佩鈞

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