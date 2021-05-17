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【收息股？】最高息有29%？最低都有7%！創業板股票收息 又得唔得呢？

收息攻略 18:26 2021/05/17

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每當提到創業板股票，不少人都會卻步，因為創業板上市要求低於主板，如經營年期、市值、盈利要求等，一些暫時無法在主板上市的公司會選擇先在創業板上市，滿足條件後再轉到主板。雖然創業板股票不及傳統的重磅收息股，不過勝在入場費低，而且有部分更高達29%股息率，以下揀選三隻創業板股票供讀者參考，並附上光大新鴻基財富管理策略師溫傑對於創業板股票的投資建議。

■按圖睇睇邊3隻咁高息■

    點擊圖片放大

創業板收息股還是留給有經驗投資者

光大新鴻基財富管理策略師溫傑不贊成收息一族購買創業板收息股，因為創業板股票一般交投不充裕，加上股價波動，一般投資者未必能夠承受其波動性。另一方面，創業板公司的業務一般都不太穩定，今年高息，下年未必可以持續派高息。加上風險高的情況下，投資者亦不會買太多，即使股息高，最終落袋的金額亦不會多，相反購入內銀等較穩定的收息股，若有4%股息率 ，最終亦有一定金額息口落袋。

創業板是風險較高，實不適合一般投資者，若為收息實屬不適宜，但較為進取的投資者則可以考慮，但要先衡量個人能否承受3至4成的波幅。以PF GRO （08221） 為例，今天的成交金額只得一萬四千元，投資者要買及沽亦有一定的難度，故此，買入這類股份需要留意。


若目前要收息，抽ibond好過，一萬元起碼都保證有幾舊水落袋。

責任編輯：陳玉蓮

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欄名 : 收息攻略

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