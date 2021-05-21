股市升升跌跌可謂尋常事，在這情況下應如何自處呢？事實上，每個投資人都曾經歷過股市大跌的時刻，知名的投資者到底會如何做，相信值得大家借鏡，以下將與大家分享8位投資大師的應對方式，讓大家作個參考。

【股神Robinhood互批 傳統與新一代投資取態水火不容？按此】

格雷厄姆（Benjamin Graham）

格雷厄姆乃「股神」巴菲特的老師，曾在上世紀30年代的美股大跌市中，以槓桿方式進行撈底，但遭遇巨大損失。美國道瓊斯指數在1929年11月至1930年3月期間，由最低位跌到198點，反彈到286點，幅度高達43%。格雷厄姆與很多投資者一樣以為股市已見底回升，並開始買入博取利潤。但道瓊斯指數在1932年7月卻跌至最低位41點，跌幅高達89%，這亦令他管理的基金虧損高達78%。之後，他領悟到的投資原則就是投資者要留意安全邊際，永遠不要虧損。

巴菲特（Ｗarren Buffett）

「股神」巴菲特認為市場永遠處於波動狀態，所以最好的應對方法就是保持鎮定。他相信投資者在買入股票後，長期持有，最後必定可以得到不錯的回報。巴菲特認為不需要太多智慧或經濟學位都可以抓住機遇，只要將注意力集中在基本面上，無視市場出現的恐慌或高漲情緒便可。

彼得林奇（Peter Lynch）

彼得林奇的應對方法及心得就是保持鎮定，不要因為恐慌而以賤價拋售股票，並要敢於以低價買入優質的股票。在1987年的股災當中，他旗下的麥哲倫基金合共管理近100多億美元資產，但基金資產淨值卻曾在一天之內下跌18%，損失金額高達20億美元，但為應付贖回潮，亦不得不賣出持股。他認為若選擇在股市大跌時賣出股票，賣出價格往往會非常之低，相信願意在低價入市，便可以為組合帶來賺錢的良機。

索羅斯（George Soros）

索羅斯在1987年的跌市慘敗時指出，孤注一擲地估計大市走勢是失敗的主因。他當時認為日本股市會見頂回落而美股則會向好，所以決定「造淡」日股，最後遭遇嚴重損失，旗下量子基金（Quantum Fund）基金淨資產下跌26.2%，損失約6.5億到8億美元。

在索羅斯看來，人類對於事物的認識必然存在某種認知與現實之間的偏差，換句話說，金融市場價格的演化會同時受到價值「基本面」和「認知偏差」的影響，基於這種偏差的存在，索羅斯提出了「金融鍊金術」。他認為金融市場的發展是一個不斷驗證投資者市場假設的過程，若該假設為市場接受，那麼投資者便可從趨勢把握中獲取超額利潤，否則就應該盡快尋找新的起點。

仲有其他4位投資大師嘅經驗分享，請看下篇。

【4「不」策略 助組合穩定增長:按此】

責任編輯：梁宇碩

＝＝＝＝＝

貼身追蹤股價變化、重要消息、賺蝕成績，更易作出投資判斷 | 立即免費下載使用 【按此】