【理財Star Talk】龔嘉欣唔靠買股票　靠呢招935萬買維景灣畔

在香港單靠打一份普普通通的工想買樓置業實在是天荒夜談，近年資金泛濫而股市大旺，不少年輕人靠炒股賺得人生第一桶金，亦有不少人在股場上獲利，儲得第一筆首期。投資股票似乎也可以在這個樓價高企的時代下為香港年輕人帶來希望，不過亦有人不靠投資股票，而是靠最傳統而且簡單的方式，儲錢成功然後置業。

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無綫花旦龔嘉欣（Katy）於2020年2月以935萬元購入將軍澳維景灣畔一個單位，以30歲之齡便已上車做業主。相信不少人都會想知道她是如何理財，或者是投資什麼才能致富。



在理財方面，龔嘉欣其實是一位保守派，她自從工作以來，一直堅持將一半薪酬儲起來，直至現時仍然是這樣。亦是是假設一個月有2萬元，一年便已儲得12萬，五年已有最少60萬，未計及5年期間轉工或是升職，額外工作等帶來的收入。她又會將會把一半糧存至另一個儲蓄戶口，分開兩個戶口，這個方法亦可以避免個人將戶口的金錢混亂了。另一方面，女人就是天生的購物狂，有時候遇上大減價總是會不用控，而她為確保自己不會動用戶口內的金錢，不會隨身攜帶提款卡。如果發現不夠錢，就只會提醒自己要「慳啲洗」，除非真的非常逼切的需要，否則基本上都不要讓自己動用儲蓄戶口的錢。這個方法絕對可以為個人的財富帶來一筆「固定」的收入。

另一方面，回顧她的理財之道，她其實早在16歲已開始工作，當時以模特兒身份入行時候，所以儲蓄其實需要早在年輕時已有計劃，由時間為你儲下人生的財富，所以各位讀者想早早成為業主，記得要在年輕時便要有儲蓄的習慣。因為當過一段時間再查看儲蓄戶口，便會突然發覺原來自己已經儲了不少錢，你會感謝自己當初的自律，亦將更有動力儲下去。

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不過亦有人好奇，為什麼龔嘉欣不買股票？原來因為她每次投資股票都蝕錢，故此便決定不再沾手股票，其實買股票賺大錢的又有幾多位？反是因為炒股而輸掉身家的亦不少，投資要長綫而非靠賭博，各位讀者可以參考她這個傳統又簡單的理財之道。



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責任編輯：陳玉蓮

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