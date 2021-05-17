▲ 【iBond 2021】長揸定短炒？ 回顧7批iBond首日上市價格表現與收息回報

第8批通脹掛鈎債券（iBond）將於6月1日起接受認購，每手入場費為1萬港元，適合資金不多的新手投資者入場。在低息環境下，新一批iBond保底息達2厘，足以吸引收息一族投資嗎？如果有興趣認購iBond，到底即日沽出先賺一水？還是長揸收息的回報較好？

【第7批首付息觸保底息2厘 iBond幾時派過6厘年息？：按此】

■按圖看過去7批iBond價格表現與收息回報■

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iBond派息與與綜合消費物價指數（CPI）的平均按年通脹率掛鈎。換言之，通脹率愈高，可獲得愈多的利息。回顧政府以往發行之iBond，可獲之利息逐年遞減。以每1萬港元之iBond計算，由第1批的1358.16元降至第6批的617.16元。而第7批iBond首個付息日浮息息率僅得0.27%，最終觸及2厘保底息水平。

同樣地，最新一批iBond的保底息為2厘，如果買入一手iBond並持足3年，則可賺最少600元利息。

既然iBond的派息逐年減少，短炒iBond會不會是更好選擇？回顧以往iBond首日上市表現，首日沽出回報約為200元至600元不等。不過，若以上一批iBond首日上市表現來看，當日收報102.75元，當日沽出僅獲利275元，是有史以來最差的首日上市表現。

如果投資者有意認購新一批iBond，亦可因應iBond上市後的價格再決定是長揸還是短炒。

想知道iBond的最新詳情，即睇iBond懶人包！

責任編輯：曹佩鈞

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