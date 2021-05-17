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【加密貨幣】20多歲跟風炒幣輸28萬陷崩潰　網民： 輸錢從來要趁早

個人增值 17:51 2021/05/17

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近年加密貨幣價格大上大落，吸引不少投資新手入場，期望可大撈一筆。不過，近日加密貨幣價格再現跌勢，加上Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）言論再次觸發比特幣大跌，他暗示Tesla可能或已出售手持的加密貨幣，導致比特幣跌穿44,000美元。有網民早前於討論區分享，眼見朋友投資加密貨幣獲利，便將約30萬元的積蓄，「瞓身」投資在加密貨幣之中，豈料遇上「幣災」，現蝕28萬元，坦言因損失而面對龐大精神壓力，難與家人交代。

【馬斯克「信徒」沽Tesla換馬狗狗幣　18萬身家兩月變百萬：按此

跟風炒幣  倒蝕28萬元

該位網民於上周二在討論區分享，自己因剛畢業未找到工作，且有要事需急用錢，眼見朋友炒加密貨幣贏錢，便參一腳。他自今年3月起開始投資加密貨幣，將自己的利市錢及兼職所得的積蓄，合共30萬元全「瞓身」在加密貨幣之中。起初獲利5萬元，但俗語有云：輸錢皆因贏錢起，呢一位網民亦逃不過，因貪勝不知輸而不斷加注，更進行合約交易，當跌市時便一鋪輸掉，需倒蝕28萬元。

該名網民呻輸錢令他情緒陷入崩潰：「我完全唔敢同屋企人講，每晚都自己匿埋喊，精神壓力好大。」又指今次經歷已令他學會教訓，奉勸網民不要投資加密貨幣：「各位真係唔好玩加密貨幣，完全係毫無價值嘅嘢嚟。」

【加密貨幣　人買你又買？　唔理風險隨時蝕本無得追：按此

有網民質疑，該名網民對加密貨幣的認知不足，才導致他輸錢：「贏就話有價值，輸就話無價值。」。亦有網民認為合約交易風險高，幸好該名網民沒借孖展，而且年紀尚輕，重新起步也不算太難。

炒幣輸28萬 網民點睇？

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加密貨幣走勢反覆，近日亦有不少新幣應市，投資者入門宜先了解投資風險，衡量個人能承擔的風險才好投資。

責任編輯：李瑩

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欄名 : 理財規劃

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