▲ 【加密貨幣】投資界爭相涉足加密貨幣 推升投資價值或泡沫爆破前奏？

今年以來，隨着加密貨幣交易所Coinbase 4月在納斯達克上市，將加密貨幣狂潮推向高峰！緊接其後，5月初標普道瓊斯推出首批3隻加密貨幣指數，芝加哥期權交易所亦計劃於今年次季創立同類型指數，而各大行亦爭相成立專屬基金投資加密貨幣。究竟這些舉措會否是一場泡沫爆破前的瘋狂派對？抑或是開啟進一步推升加密貨幣價格的前奏？以至增強其投資認受性？甚而有助擴大加密貨幣未來交易應用層面？

加密貨幣升勢凌厲 市場憂泡沬爆破



自首隻加密貨幣Bitcoin （比特幣）在2009年正式誕生後便話題不斷，其引起一波又一波的投資或投機熱潮席捲全球。若以比特幣面世初期不足1美元，相較今年4月盤中衝破6.4萬美元歷史高位，其升值爆發力可謂無與倫比，單是今年迄今亦飆達1倍，短短4個月便曾突破了3萬元大關。而以比特幣交易佣金作為主要收入的Coinbase，其上市首天市值一度突破千億美元，收市價亦飆3成，股價最近雖曾打回原形，但高位已帶挈不少人獲利 ！



無可否認，價格大幅波動是加密貨幣的特性，龍頭比特幣亦大起大落，一天波幅5%，甚或10%以上也非罕見，其他加密貨幣以太幣 （Ethereum） 或新寵狗狗幣 （Dogecoin）等亦如是。美國大型家族基金公司古根海姆 （ Guggenheim Partners ）4月下旬就發出警號，表示比特幣泡沬明顯，短期內或會暴跌50%，可是其又長期看好最高會升見60萬美元，相對目前約5萬美元價位，似乎是天方夜譚，卻也是許多華爾街巨頭的共識，試想想十年前的1美元比特幣，有誰能估到現今是如此模樣。

【「數字黃金」熱潮從何而起？：按此】

華爾街大行推波助瀾 增加市場認受性



事實上，加密貨幣登堂入室成為投資界寵兒，華爾街名牌機構起了極大的推波助瀾作用。納斯達克2019年將比特幣及以太幣納入環球指數服務，而芝交所早於2017已帶頭推出比特幣期貨合約，並預期今年中創立加密貨幣指數，與標普道瓊斯競爭，雖說是因應市場需求，尤其是面對機構投資者的興趣日益轉濃，又怎能視而不見，有利不爭呢。可是，這些具名望的市場執行機構，此等舉措猶如為加密貨幣披上一件正統金融產品的外衣，變相認同其具有內涵價值，為其建立合法合規的交易指標及渠道，進一步助長加密貨幣的市場認受性，不再與傳統金融互相排斥，可說是雙方互動、互為影響的趨勢。



市場是逐利的，涉足加密貨幣似乎已形成一股風尚，除了芝交所申請發行比特幣ETF外，連同華爾街各大行，現已積壓了十多隻同類ETF等待美國證交會批核，市場正在倒迫促使監管機構正視相關問題。另外，大型資管公司如貝萊德旗下基金亦開始關注加密貨幣、大摩、摩通等投行亦逐步涉獵其中、風投公司更早已直接作為加密貨幣初期的天使資金，目前經已賺得盆滿缽滿。這些業界巨頭均是財力雄厚，舉足輕重，引領着投資方向及潮流，其中有些更是由起初不屑一顧，最近才急轉軚投身加密貨幣，當真是識時勢的務實主義者。

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企業相繼投資比特幣 加速普及程度



值得留意的是，近期愈來愈多企業例如Telsa、Nexon、Square、Microstrategy 、Galaxy Digital，甚至本港上市的美圖等一大批公司相繼投資加密貨幣，而且大多是涉資巨大，在當前牛市期間，已成為拉升公司股價動力之一。全球超20家上市公司投資比特幣，總市值超98億美元，這無疑可提供源源不絕資金，是加密貨幣市場未來不可忽視的一股生力軍。至於在應用層面方面，兩大信用卡公司，以及支付平台Paypal和Square亦接納加密貨幣為交易及結算工具，這將是真實交易的合法資金來源的轉捩點，可大大推動社會大眾的日常應用，加速普及程度，繼而奠定另類「貨幣」合規使用的基礎。



面對當前加密貨幣市場火熱，歐美中央行等監管機構始終放心不下，視為挑戰貨幣主權，故不肯正式承認其具有「貨幣」的市場地位，擔心會成為不法份子洗錢及援助恐怖組織來源。因此，央行隨時根據環境變化而強行喊停取締的可能性不可排除。不過據統計，加密貨幣市值逾2萬億美元，比特幣佔半壁江山，反映其規模龐大，參與者涉及各個層面，利益牽連廣泛，似乎已到了不可逆轉煞停的階段。既然大勢已成，則監管機構最多也只是拖緩審批，謹慎從嚴處理，並加速制定相關條例跟上發展步伐，甚至央行自行發行數碼貨幣也成大勢所趨 ！

【關於作者】

顏偉華是行健資產管理（Zeal Asset Management）CEO，超過20年基金管理行業經驗。行健多年來為歐洲國家主權基金、國際金融機構及本地個人投資者投資中國，亦是全球首批通過「基金互認」政策進入中國內地零售基金市場的三家基金公司之一。行健為聯合國支持的負責任投資原則（PRI）簽約機構，是致力將ESG融入中國投資的先行者之一。