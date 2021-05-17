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馬斯克玩弄加密貨幣於股掌之中？　比特幣、比特幣現金、比特幣SV的分別

博客 11:39 2021/05/17

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馬斯克玩弄加密貨幣於股掌之中？　比特幣、比特幣現金、比特幣SV的分別

過去的一個星期加密貨幣市場又有如坐上了過山車，整個市場好似被電動車教父玩弄於股掌之中。先是在綜藝節目中「被迫」表示之前大火的狗狗幣是騙局，而後又宣布因為「比特幣能耗過大」而停止接受比特幣付款。加密貨幣市場應聲大跌。比特幣一度跌穿5萬，低見47,000美元，上周下跌逾一成。以太幣則回吐此前升幅，由高位4,350美元一度跌至3,560美元上下，但上周仍錄得14%升幅。狗狗幣在馬斯克接受訪問當日下跌過三成，而臨近周末有所回升，目前在0.52美元左右徘徊，上周下跌17%。

比特幣、比特幣現金，比特幣SV有何分別？

上期我們説到近幾周比特幣現金的升幅靠前，而大家在瀏覽加密貨幣排行時也會時常見到，不由地會有一個疑問，為甚麽會有比特幣、比特幣現金，還有一個比特幣SV？這三者名字裏都帶有一個比特幣，但這三者具體又有甚麽聯繫與區別呢？

經過比特星人之前的介紹大家一定對比特幣本身有所了解，知道它是由一個署名為中本聰（Satoshi Nakamoto）的人於2008年發表的一篇論文中提出，是最早的去中心化區塊鏈與加密貨幣系統之一。由於比特幣的整個系統設計是十多年前的產物，受制於當時的電腦硬件和計算能力，比特幣區塊鏈上的每一個區塊容量都比較小，這也是現今比特幣交易處理較為緩慢的原因。隨着加密貨幣日漸流行，各種各樣新的區塊鏈設計層出不窮，這樣緩慢的交易速度已經較為落後，於是一些有影響力的「礦工」、開發者和投資者便合力改進了比特幣的設計，於2017年12月在比特幣區塊鏈上分叉出一條採用新協議且每個區塊容量更大的分支，而此後在該分支上挖礦所得的就是比特幣現金。比特幣現金可以説是目前比特幣區塊鏈最成功的一條分支，市值與交易量都位居加密貨幣市場前列。

【比特幣分布式交易　不經第三方　穩陣過銀行？：按此

那比特幣SV又是怎麽回事呢？因為比特幣現金的升級在比特幣礦工界頗有爭議，一部分中本聰本人的信徒並不認可這種所謂的「改進」，他們希望還原最原始的比特幣設計，於是在2018年11月，他們在比特幣現金鏈上又分叉出一條分支，在這條分支上重新採用中本聰最原始的比特幣設計，命名為Bitcoin SV。這裏的SV代表Satoshi Version，意為還原成中本聰最初的設計。比特幣SV也曾在一段時間内居於加密貨幣市場前幾位，並曾被納入ix加密貨幣指數成分，但如今漸漸被其他幣種超越。以上介紹僅供各位讀者參考，是否值得投資還請大家自行判斷。

ix加密貨幣指數上周内亦跟隨大市走向，上周五報14566點，跌2.3%。ix比特幣指數報12009點，跌11.8%。ix以太幣指數報31920點，升6.4%。

指數 指數水平（點）* 一周變化
ix加密貨幣指數 14566 -2.3%（-341點）
ix比特幣指數 12009 -11.8%（-1614點）
ix以太幣指數 31920 +6.4%（+1927點）
*截至2021年5月14日

 

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撰文 : 金融比特星人 熱愛研究加密貨幣及數字資產的外星人

欄名 : 得利數字

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