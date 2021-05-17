【數碼經濟】發揮殘疾人士潛力　三大關鍵塑造傷健共融數碼經濟

若要建立一個包容且多元的社會，我們需要為社會上每一個人，包括殘疾人士，提供平等的機會及合適的支援，讓各人都能夠發揮所長。Microsoft認為透過科技、培育人才及工作環境三大方面的投入和支援，可以有效收窄傷健人士之間的數碼鴻溝，實現一個更共融的數碼經濟。

【加速疫後復甦 金融服務業應從4大方向革新：按此】



1. 共融科技由設計及開發開始

隨着科技的普及，開發和設計科技應用時亦須考慮殘疾人士的需要。為協助業界開發人員在軟件加入輔助殘疾人士的功能，Microsoft 早前推出開發人員專用的 Accessibility Insights 工具，透過人工智能（AI）檢測網頁或軟件的用戶界面設計有否包括無障礙的設計或輔助功能。這項工具更會持續更新，長遠會為開發人員偵測及提供更多共融設計的建議，確保科技方案在開發階段時已考量殘疾人士的需要，提升科技的可及性。

最近亦為 Microsoft 365 進行更新，不但加入 AI 技術協助視障人士處理文件，更擴充沉浸式閱讀功能，輔助殘疾人士設計簡報。另外，Windows 10 亦增加了Eye Control功能，配合瞳孔識別，協助漸凍症病人控制裝置，大大提升他們應用科技的體驗。

【科技助零售商後疫情轉危為機：按此】

2. 從教育促進傷健共融 協助殘疾人士就業

單單提升科技的可及性，不足以讓殘疾人士得到合適機遇發揮所長。要提高殘疾人士在勞動市場的參與率，建立多元的人才市場，我們需要為殘疾人士提供與其他人同樣的教育資源。以 LinkedIn 為例，該平台最近推出新的資源及工具協助殘疾人才接觸相關工作機會。

教育亦對建立傷健共融的社會非常關鍵。Microsoft 透過 Teach Access，與業界攜手合作，提升學生對科技可及性的認知。企業亦應積極向員工推廣傷健共融的概念，而 Microsoft 與 LinkedIn 及 Github 最近亦推行有關計劃為人才提供培訓及相關認可。

3. 建立傷健共融的工作環境

傷健共融的工作環境除了對傷健人士提供實際支援，更需要擁抱多元人才的企業文化。Microsoft全球已設立超過22個委員會，促進傷健共融的文化，推動並改善內部對殘疾人士的輔助工具及流程、培訓，以及辦公室設計等，全面建立傷健共融的工作環境。

除了在內部推廣傷健共融，Microsoft 也透過 Supplier Toolkit 為合作夥伴提供提高企業可及性的培訓和資源，確保殘疾人士在工資上能獲平等的對待。去年Microsoft 更推出的可及性發展框架，當中包括協助客戶訂立清晰的發展及業務計劃，改善殘疾人士的工作環境。

社會要邁向多元共融，有需要從工作環境做起。透過從科技、培育人才及工作環境三大方面作出改善及努力，我們才能在數碼經濟中，讓傷健人士獲得平等機遇，成就更多。

【作者簡介】分享最新科技趨勢，解碼人工智能（AI）、大數據和雲端技術等新興科技，以及科技正在如何顛覆我們的生活、工作和娛樂方式。