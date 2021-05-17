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【消費優惠】米芝蓮一星逸東軒鮑魚瑤柱／新豬肉素裹蒸糉9折　客家好棧半斤白灼海生蝦$1

精明消費 07:00 2021/05/17

分享：

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 逸東軒：鮑魚瑤柱／新豬肉素裹蒸糉9折

米芝蓮一星食府逸東軒推出端午糭早鳥優惠，由即日起至5月19日，於官網訂購「至尊鮑魚瑤柱裹蒸糭」（每隻268港元）或以全植物性材料Omnipork新豬肉製成「八寶薈萃新豬肉素裹蒸糭」（每隻238港元），可享9折優惠。

由5月12日起，顧客可親臨逸東軒領取端午糭禮劵，而端午糭將於6月1日至13日期間換領。

預訂網站

2. 客家好棧：半斤白灼海生蝦$1

1蚊雞大家就食得多！今次客家好棧（淘大、東涌及深水埗分店）推出半斤白灼海生蝦1蚊優惠！

需要注意的是，1元優惠只限堂食，不適用於外賣及攜走，而優惠以二人同行起計算。另外，此優惠只適用於星期一至五晚上6時至8時30分；星期六日及公眾假期以原價計算。

分店地址：

  • 九龍牛頭角道77號淘大商場第四期地下F229-240鋪
  • 九龍深水埗大埔道222-230號快樂大廈地下
  • 大嶼山東涌迎康街6號東環商場一樓103-104號舖

3. DON DON DONKI：藍灣廣場店百日誌慶

由即日起至5月28日，DON DON DONKI藍灣廣場店舉行百日誌慶，推出一系列精選優惠。DONKI藍灣廣場店更推出3重優惠。由即日起至6月14日，於藍灣廣場店同一發票內消費滿200元或以上就有App會員印花一個，集齊4個印花就可以換取Laundrin森林系衣物淨化噴霧40ml一件。數量有限，送完即止。

此外，由2021年5月14至28日，於同一發票內消費滿300元或以上，即可換取UHA橡皮糖100g一件；於同一發票內消費滿400元或以上，即可換取Lavon衣物香水40ml一件，同樣送完即止。

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撰文︰hket小編

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