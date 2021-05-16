▲ 【ESG】環保意識提升 企業加強ESG吸消費新勢力

近年消費者對環保議題逐漸關注，不少大型企業承諾實踐可持續發展目標，並加速在「環境、社會和公司管治」（ESG）方面進行投資。畢馬威《環境、社會及管治：增強業務韌性的重要方法》報告指出，近年投資者、監管機構和消費者在ESG方面的意識和期望不斷增強。即使在受到疫情影響的情況下，企業在ESG方面的投資仍在加速發展；同時，外界對企業在ESG相關的信息披露和數據需求有所提高。

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講環保 從原材料包裝開始

為推動可持續發展，近年愈來愈多品牌在產品生產以及原材料採用上，改用更加環保的措施。歐萊雅集團去年宣布，在2030年前，旗下產品所用的包裝塑料，將全部改用再生或生物塑料，生產每件產品的溫室氣體排放總量將較2016年減少50%。該企業也表示，在產品銷售及包裝過程中，例如送貨到店舖或消費者時，所使用的塑膠填充物、膠紙及包裹膜，將會改用非塑膠的環保物料或紙張，以達至環保。

珠寶品牌Pandora最近也宣布，為配合公司可持續發展目標，未來將停止使用開採的天然鑽石來製作珠寶，全面改用人造鑽石。此外，為爭取4年內在生產過程達至碳中和，去年該企曾表示，5年後會全面停用新開採的黃金和白銀，僅使用循環再造的貴金屬製作。

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企業提升形象 爭更大機遇

近年雀巢投放數十億美元實行可持續發展，同時也提出，將會透過減少商業和供應鏈排出的溫室氣體，以達成在2050年前減少碳足印的目標。此外，該品牌旗下KitKat及Nespresso也宣布，明年將會停止開伐森林，冀在2025年將業務轉移至可再生能源。

雀巢行政總裁Mark Schneider曾經表示，現時一些較年輕、受過良好教育的消費者，對環保產品及政策更有興趣，同時願意選擇實踐環保概念的品牌。而企業在生產過程及供應鏈上，也需要對外披露更多資料，讓顧客了解品牌為環保作出的行動。預計未來ESG在市場上將會持續掀起熱潮，不少品牌為提升企業的形象，實踐可持續發展目標，需要持續投放大量資金。但倘若企業維持良好的ESG評級，將有助吸引更多投資者及消費者，爭取更大的市場機遇。

責任編輯：蕭寶玲

（節錄）

【原文：企業紛加強ESG投資 吸消費新勢力】

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