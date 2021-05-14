【麥當勞廣告】亂碼文你成功破解未？　大眾同樂突破宣傳缺口

台灣麥當勞官方社交平台上周刊登出一篇亂碼文，讓網友摸不着頭緒，還擔心涉事小編可能因犯錯要被炒。不過，帖文成功引起各方關注，不僅引來網民紛紛前來「朝聖」，還有不少名人、商業專頁帳號在帖文下方留言，用天馬行空的創意自行解讀亂碼文，並借機宣傳。

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亂碼廣告引發網民創意

該帖文由上周一（10日）發布至今已引起超過7,000次分享、1.1萬個留言，比平時帖文大概只有數十至數百次分享，大增逾百倍。帖文主要目的是為了宣傳即將推出的新款漢堡，但僅有圖片是正確，而內文的文字全是亂碼，卻成功引起網民注意，在留言中自行解讀實際內容。

帖文吸引不少網紅、商業專頁帳號留言，發揮創意自行推銷，連政治人物及政府機構也參一腳。例如是國立故宮博物院南部院區：「甚麼！竟然是來故宮看展完再去吃飽飽的文章呀」；現任行政院院長蘇貞昌：「是的，麥當勞說的沒有錯。出入各種公共場所，都必須落實個人防疫措施，戴口罩、勤洗手，用完點餐機請記得消毒！」；旅遊平台Klook ：「甚麼？想在KLOOK上架嗎？好喔。沒問題！」

■即睇各方創意解讀■

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隨意解讀隱藏內容 達多贏局面

事實上，這次亂碼廣告並非源於失誤，而是有意為之。只要將帖文的亂碼透過網上 工具還原，就能讀到帖文的隱藏內容：「看到這則訊息，表示你成功解密貼文了！恭喜！在本篇貼文留言寫下，你有多想吃長堡。就有機會獲得電子兌換券一張！」成功解讀的網民紛紛大讚 麥當勞的行銷手法出眾而且有創意，熱潮亦由台灣傳到香港，譚仔三哥米線隨即在社交平台，用亂碼文宣傳新出的菜式，吸引過千人讚好，較平日只有數十至數百的讚好為多。

亂碼廣告之所以成功，是能夠在茫茫廣告帖文中突圍，引起讀者的注意。加上網民、網紅及商業專頁帳號等發揮創意，推波助瀾之餘，也將留言區變成另一廣告推銷場地，達至麥當勞及名人們的宣傳效果，讀者也樂在其中的多贏局面。

隨着網上廣告愈來愈多，部分廣告更會影響使用者瀏覽網站，使用者對廣告容忍度大降。網上廣告要吸引人注意，取得成效，關鍵是創新之餘，也要顧及受眾的觀感。今次台灣麥當勞的與眾同樂之舉，實在值得參考。

【WHY世代－Mocha】

Y世代女仔，用Y世代視角，探索社會、經濟、生活、環保、消費、文化及品味，話你知「我咁睇」，想知「你點睇」。