▲ 【退休理財】唔想「退而不休」？善用年金對冲長壽風險

讀者陳先生今年已是40歲，突然覺得退休的日子離自己不遠，想為退休作準備，故來信查詢現時有甚麼退休策劃方案可供選擇呢？

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欠缺良好理財 年老生活艱難

理財顧問通常先與客戶共同訂立三大要素，包括預期壽命、退休後的每月生活支出及預期回報率，然後透過財務算術，計算出今天所需要的儲蓄金額，只要有紀律地實行，目標終可達到。這個模型雖然易於理解，但背後其實基於一大堆假設，未必切合實際情況，例如假設每年投資回報率固定不變、假設退休後生活質素固定不變，最諷刺的是假設只要達到預期壽命，客戶便會即時身故，變相毋須面對「長壽風險」。所謂「長壽風險」，是指過於長命而再沒有餘錢度過餘生。

試想像，今天你以為已經擁有完善的退休策劃，相信將來可以享受豐盛退休生活，但命運難料，你比預期更健康，更長命多10年！但一切已經太遲，屆時人又老錢又無，生活從此由天堂跌至谷底，度日如年，人生最可悲的事莫過於此。

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年金保證派發 終身月月領取

為了對冲難以捉摸的長壽風險，年金便是其中一種可靠的理財工具，讀者可以留意當中的四項保證：

第一，保單合約設有保證現金價值；

第二，年金是保證派發的；

第三，年金額有部分是保證的；

第四，身故賠償保證給予受益人。

「真年金」通常是月月派、終身派，受保人只要壽命夠長，保險公司派發年金的次數便愈多，直至其壽終正寢為止，令受保人真正安享晚年，毋須再懼怕長壽風險。

而年金一般分為即時年金及延期年金兩大類，前者可以即時提取年金，提升現金流，適合已退休人士，但收益率一般較低；後者將年金延遲到未來才派發，讓保單價值在累積期內得以複式滾存，從而以倍數提升年金收益，適合年輕一族選用。

（節錄）

【原文：對冲長壽風險 年金安享退休（收費文章）】