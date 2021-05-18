基金股票定價大不同?　 咩係「未知價」?　點解可以有保障啲？

股票價格每日投不斷變化，資者看到的價格，就是實際交易價格。只要買賣價格配合，交易便會即時進行，否則會在稍後時間交易。有些投資者會誤以為基金的定價方式與股票相同。但事實上，兩者的定價方式有顯著的分別。投資者看到的基金價格僅供參考之用，並非交易中的最終定價，因為基金是以「未知價」定價。究竟甚麼是「未知價」基金為何要用「未知價」定價？如何保障基金投資者的利益？

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基金定價與「未知價」

基金認購與贖回的價格都以基金單位凈值為依據。認購贖回基金時，價格都是根據當天收盤之後的基金單位凈值為標準，所以投資者在交易時，並不知道交易價格，也就是所謂「未知價」。另外，凡認購任何基金，都有一個截止時間。為了讓基金管理公司處理當天所有的認購及贖回指示。因此，若投資者在某個工作日截止時間前提交認購指示的話，便會按當日的價格計算基金單位。不過，投資者須待一、兩個工作日後，才會知道實際的價格。

保障基金投資者的利益

雖然以「未知價」作基金買賣或令投資者不能是最貼市的價格來認購基金產品，不過其實此交易模式卻能為投資者帶來保障。若交易按歷史價計，意味投資者可按前一個交易日的價格買入基金，令短線投機者藉市場波幅獲利。另外，若大型對沖基金以巨額資金投入市場，便可以在基金市場當中進行短期低買高賣的投機動作，並使基金價格變得波動，違反以基金作中長期投資的原意。以「未知價」方式定價就能解決上述問題，因為沒有人（包括基金經理本身）能夠在進行交易時，得知基金的價格。從中長綫投資的角度來看，基金投資者一般會聚焦產品在往後數年的表現，來評核基金的績效是否合乎預期，如此，即使投資者看到的價格與實際交易價格略有差異，也不會對盈利造成重大影響。

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責任編輯：梁宇碩

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