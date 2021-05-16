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【High Tea】九龍香格里拉「幸福綠園」下午茶　送$160 SABON護理禮品包

精明消費 10:00 2021/05/16

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【High Tea】九龍香格里拉推「幸福綠園」下午茶　送$160 SABON滋潤護理禮品包

九龍香格里拉大酒店與身體及家居護理品牌SABON攜手合作，以品牌最新推出的幸福綠園系列作靈感，推出「幸福綠園」下午茶套餐（598元／兩位用，另加一）。下午茶的美點以水果和茶入饌，與SABON全新限量抹茶精萃系列裏的抹茶、茉莉、紅桑子、柑橘等清香調子互相輝映。

【悅來酒店野餐主題下午茶　5月惠顧享高達75折優惠：按此

    點擊圖片放大
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    +2

8款精緻的鹹甜小食，其中包括慢煮三文魚醬配魚子抹茶班戟、龍蝦西芹伴牛油軟包、茉莉花茶忌廉伴紅桑子洛神花果凍及芒果慕絲、法式檸檬餅伴柑橘果凍及香橙慕絲等。另外當然還有下午茶必備的自家烘焙英式鬆餅，還有時令水果。

下午茶包括每位一杯香格里拉招牌茶品或精選咖啡，食客亦可以額外每杯88元加享法國凱歌王牌香檳以提升滋味體驗。此外，每位惠顧下午茶套餐的客人可獲贈價值160元的SABON滋潤護理禮品包一份，內含嬌貴茉莉沐浴油（50毫升）及嬌貴茉莉絲滑身體乳（50毫升）各一枝，還有免費手部護理及幸福綠園身體潤膚乳液試用裝換領券一張。

電話：2733 8988

 

作者：郭秀芳、招美寶

責任編輯：梁靜詩

【原文：九龍香格里拉大酒店x SABON 推出季節「幸福綠園」下午茶（收費文章）】

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