環球股市走勢何去何從？　未來股市十大主題（下篇）

上篇提到施羅德投資發表報告，講述今年及未來的十大股市主題，並透露了當中5個主題，本篇再續其餘5個有機會影響未來股市的主題，當中有部分的因素更是因為新冠肺炎疫情大爆發，而促使外界開始重視。

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6. 通脹升溫帶來短期風險

各國政府近年對通縮的擔憂比通脹更甚，但施羅德投資相信這種情況似乎將會改變。在世界各國維持極寬鬆的貨幣和財政政策立場，以及在家庭儲蓄異常偏高的情況下，如何實施消除產能計劃已成為現時全球疫情引伸的一個問題。據評級機構穆迪報告估計，全球消費者自疫情爆發以來的超額存款已累積達5.4萬億美元。施羅德認為在成本和需求上漲雙重夾擊之下，短期內或會引發通脹過熱，為決策者帶來新的難題，而這亦有可能造成股市和債市動盪。

從過去情況來看，通脹升溫對周期性板塊及利率上升的主要受惠者（即材料、工業、非必需消費品及銀行）有利。相反，被視為債券替代品的板塊（如公用股）則有機會跑輸。

7. 醫療保健行業估值相宜

周期性敏感度較低的醫療保健板塊亦被看好存在大量機會。受醫療保健的防守性和美國當局擬實施藥品定價法規等因素影響，醫藥股的估值尤其吸引。值得一提的是醫藥股的利潤率強勁，分紅機會較高，財務槓桿亦較低，因此表現相對穩健。

8. 以環保為重點的投資將會持續

隨着各國致力降低碳排放，各地企業亦需要因此而作出相應調整。外界相信當企業開始轉向使用替代能源，石油和天然氣在內的傳統燃料生產的投資預料將低於疫情前的水平。因此相信未來十年的重點投資領域，將包括向非化石燃料轉型，以及發展電池儲能及生物燃料方面的新興技術。

9. 社會考慮因素日益重要

疫情對人類社會的影響深遠，亦令大眾深刻地體會及反思到社會問題的重要性，特別是心理健康和貧富懸殊加劇等問題。不難發現企業愈來愈關注社會責任議題，例如有日本製衣企業便與非政府組織合作，向世界各地的難民贈送衣物、提供工作實習機會；歐資家具企業亦為鄉村的貧困農民更換新型電器，協助低收入人士節省電費開支等，隨着企業更積極地對社會問題作出支持行動，將社會責任因素納入對企業前景的考量將更有利未來的投資表現。

10. 主題投資與「價值漠視型」投資者

主題投資與社會上的整體發展趨勢具有廣泛的聯繫。以互聯網和社交媒體的發展趨勢作例，在投資相關主題時，投資者已不是局限於傳統地把其按行業或板塊劃分，而是聚焦在廣泛的宏觀經濟議題內。

隨着散戶的參與增多，他們傾向追捧熱門主題，而不是採取專注估值的投資方法，這種「價值漠視型」的投資者會愈來愈多，造就大部分主題很可能會持續存在，但出現新泡沫的風險有所上升。

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責任編輯：梁宇碩

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