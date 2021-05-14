▲ 【網購平台】香港網購平台市場 真的大把世界？

網購平台百花齊放，人人都想搞網購，但唔通人人都識搞網購？到底本港網購平台的市場潛力仲有幾大？假如你也想小試牛刀，擠身網購平台市場佔一席位，本文或許可以先給你對本港網購市場多一點了解。

一包薯片也要送上門？

相信香港人對HKTV mall應不會感到陌生，香港電視近日大力推廣一小時送貨上門的網購服務，目的便是要彌補傳統網購增長乏力的弱點。但問題來了，薑餅人疑惑，香港人是否真的有必要連買一包薯片都要送上門呢？

薑餅人一直有留意香港網上購物的發展，政府自今年初起公佈的零售業數據，也把網購交易獨立公佈。今年1月份網上銷售佔整體零售7.3%，銷貨價值為24億元；2月份佔6.1%， 總額為18億元；3月份則佔7.7%，總額為21億元。今年首季的網上銷售總額為63億元。

雖然政府這些數字較一年前急升62.6%，但從按月的數字來看，則似乎已經見頂了。

香港電視市場份額逾兩成

若對比香港電視在同期的交易總額數字，就更能印證香港網購高增長乏力的論述。香港電視今年首三個月的交易總額分別為5.64億元、4.56億元及5.25億元，但最大的問題是，今年首三個月的交易總額，除了一月因為去年同期疫情尚未爆發而錄得66.9%的按年增長外，二月及三月均按年下跌。 按政府的數字顯示，香港電視的市場佔有率在一月時為23.5%，到三月則為25%。

政府數字顯示香港的網購大餅正在高速增長，而有趣的是，香港電視的交易額僅能保持平穩，市場份額卻未見大跌，可見香港電視的確在香港網購市場建立了一定的市場地位，而對手也未能威脅其地位。不過，公司要再跟市場同步錄得高雙位增長，就似乎有點困難了。

盡量滿足消費者要求 即買即有

觀乎香港電視的策略，要讓更多人在其平台購物，方法離不開加開實體商店吸引平時不上網的人光顧，並從中進行消費者教育。此外，則為進一步擴濶其服務，盡量做到即買即有。

以薑餅人所居的地區為例，今年上半年先後已開設兩間香港電視實體店鋪。

對於舊客如薑餅人，實體店其實不會增加我落單購物的意欲，只會按著家中需要定期落單。實體店的作用是吸引往街市買菜的人士認識香港電視品牌，從而吸引他們下載手機App購物。這樣能否搶到新生意，很視乎前線門市員工的功力。

畢竟，會往街市買菜的大多數都是年長一輩人士，要如何打破他們對網購的缺口，銷售員擔當很重要的角色。

一小時內送貨夠吸引力嗎？

另一個刺激交易額的方法便是夥拍其他物流公司推出一小時送貨服務。據報現時有800多家商戶加入，容許客戶落單後一小時內送貨，而這些商店都是在住戶附近，未來還會增至6000家。這項服務明顯打著food panda而來。但以香港人的生活方式，對這項服務的需求是否如此強勁呢？

若這項服務是主力送外賣餐飲，這也容易理解，但以香港電視的大計，他們似乎是想連便利店和街市攤擋也要提供送貨服務。這能否觸發新一輪網購增長熱潮呢，就要拭目以待了。