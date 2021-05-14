【收息ESG基金】晨星最新基金ESG實踐程度研究　8隻港有售　1隻派息率4厘

晨星基金研究團隊發表了第二份「ESG實踐程度研究報告」，涵蓋251隻基金和31間基金公司。是次評估的基金中有8隻在香港有售，惟得一隻基金ESG的表現獲評為「進階」，其他均被評為「基本」及「初階」。

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晨星於去年發表第一份「ESG實踐程度研究報告」，共評估146隻基金和40間基金公司ESG表現。今次發表第二輪報告，進一步涵蓋251隻基金和31間基金公司，透過基金和基金公司在投資流程中融入ESG因子的程度所作出之質化分析，評估會其ESG實踐程度，根據領先（Leader）、進階（Advanced）、基本（Basic）及初階（Low）四個標籤評定高低，呈現基金公司或基金的 ESG資源、政策及專門知識。

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在評估的140隻基金策略中，只有一隻獲得「領先」標籤，19隻為「進階」、59 隻「基本」及 61 隻「初階」。是次評估的基金中有8隻在香港有售，當中1隻基金為「進階」，5隻為「基本」，2隻為「初階」。

ESG實踐程度被評為「進階」的富達基金 - 亞洲焦點基金表現不俗，1年回報達48.09%，惟派息較低，12個月收益率只有0.09%。至於ESG實踐程度被評「基本」及「初階」的基金表現同樣不錯，1年回報普遍都錄得正數。

■邊隻獲評基金派息達4厘？■

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責任編輯：李瑩

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