【Staycation】五星級酒店住宿加景點　本地遊成人團費898元起

隨着疫情漸見穩定，各旅行社推出本地遊試探市場水溫，定位精品旅遊的Jetour捷旅也與香港眾多五星級酒店品牌合作，推出多款糅合歷史文化、美食體驗的住宿行程，務求客人在下榻時也能「長知識」了解香港歷史。

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精選之旅包括「2天香港維港凱悅尚萃酒店」，遊覽香港法定古迹九龍城寨公園、大館及藍屋這些香港的歷史地標，全程包食4餐，當中可品嚐傳統點心、新派下午茶、酒店豐富自助晚餐等，5月18日、20日、24日、25日，6月1日、3日、7日、8日、10日、15日、17日、21日、22日、24日有團，成人團費1,398元起。

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另外，也有兩天香港朗廷酒店「賞維港海景嘆新派潮菜」行程，重點行程是遊覽合味道紀念館。紀念館佔地近10,000平方呎，除了繼續有之前在港大熱的「我的合味道工作坊」，自製屬於自己的新產品，同時還可了解到產品背後的小知識。館中以「安藤百福創造力之旅」為主題，特設全新必到打卡位及體驗式工作坊。

行程還可在GaGiNang飯館用膳，餐廳名字取自潮州話「自己人」的意思，傳統潮州菜式中加入新派元素，選用高級食材，配上180度維港海景，感覺舒適。5月18日、19日、22日、25日，6月1日、5日、8日、12日、13日、14日、15日、19日、22日、26日及29日有團，成人團費898元起。

作者：馮柏偉

責任編輯：馮柏偉、張高翔

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