電視節目《姊妹淘》主持蔡嘉欣，在2019年透過參選香港小姐，入行成為藝人。在入行前，她已是一位知名的美妝KOL，會不時在社交網站及YouTube分享自己的戰利品。近日，她就曾拍片分享自己買入的一輛價值6位數字的電動車，而在她所拍過的影片中亦不時會看到其家中有不少名牌手袋。有不少網民看到後，常常會批評她「離地拜金」。雖然看似過着揮霍的生活，但細問之下原來她都有一些消費原則。

【蔡嘉欣望做多棲生意人：按此】

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消費前先作計算拒絕衝動



談到自己的理財心得，蔡嘉欣指會將資產按比例分開放在兩個戶口：一個是不動產，另一個是消費戶口。「我好鍾意購物，這是不可以停的」，但她堅持在買每一樣東西之前都要先作計算，若該物件的價格佔積蓄很大部分就不會買。一向支持買二手車的她，近來分享自己買入一部電動新車，而且價值6位數字。最終都抵抗不了新車的誘惑嗎？但原來一切早已在蔡嘉欣的計算之內，她在YouTube影片中就有提到，「月供電動車的價錢事實上僅比入油錢貴些少」，變相是將油費換成供款，加上自己住處偏遠，駕駛電動車反而能節省入油錢，就算是買新車都較划算。



除了買新車之外，在她一段介紹住家的YouTube影片中，都會看到其家中的客廳有一個大櫃放置各式各樣的名牌手袋。「買手袋的話都是按年計，1年獎勵自己一至兩次都是需要的。」她自言並不算是衝動消費的人，好多時購物都是獎勵自己，這樣才會更有動力工作。

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面對批評只須做好自己



雖然在消費理財上表現理性，但無奈網民往往只會看到表面，在這些影片或社交網站上的帖文上載後，「離地拜金」、「無錢專靠有錢人」的批評不絕於耳。問到會如何向大眾證明自己的努力，她坦言做好自己就好，毋須刻意去證明。「我從來都沒有想過要得到別人認同，我有自己追求的目標及開心指標，做好自己就可以了。」



回看她過去種種經歷，不難看到蔡嘉欣一直不甘停步的個性。她在成為藝人之前，其實已在YouTube有一定知名度，但仍選擇在2019年參選香港小姐。「我好相信人生不踏出第一步的話，就不會知道之後幾步是怎樣。」她自言渴望在演藝上有更多機會，為此一直都有報讀一些演戲班，希望為自己人生打開更多渠道。

記者：鄭樂怡

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