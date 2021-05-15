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【政府工】1823熱綫請助理客服主管　月薪最高21,810元

個人增值 19:00 2021/05/15

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效率促進辦公室為1823熱綫現正招聘助理客戶服務主管（營運），只要中學畢業及有2年電話中心工作經驗即可申請，月薪更可以高達21,810元，截止申請日期為5月24日。

入職條件只需在香港中學文憑考試5科，包括中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績；或在香港中學會考5科，包括中國語文科和英國語文科考獲第2級/E級或以上成績，或具同等學歷；另要具備兩年電話中心或聯絡中心的全職工作經驗。

非公務員職位　月薪1.8萬起

受聘人職責包括透過電話及其他電子途徑，如電郵、傳真及手機程式等，並要處理公眾查詢或投訴；協助中心當值經理跟進公眾或政府部門的查詢；指導客戶服務主任工作等。

助理客戶服務主管（營運）並不是公務員職位，月薪由18,450元至21,810元，視乎申請人相關經驗而定。受聘人如圓滿完成整個合約期並表現優良，更可獲發放約滿酬金。有薪年假為每年10天，工作表現理想更有機會享有不多於4天的額外有薪年假。受聘人須輪班工作，包括星期六日、公眾假期、通宵班及不定時工作，亦須在惡劣天氣情況下工作。

申請人可以郵寄或親身遞交方式，將申請表格送達葵涌貨櫃碼頭路88號永得利廣場1期10樓效率促進辦公室1823行政及支援組，不能經互聯網遞交申請。

 

責任編輯：蕭寶玲

【原文︰1823熱綫招募助理客服主管

欄名 : 職場百科

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