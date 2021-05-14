【職場個案】29歲單親媽媽失業欠卡數10萬元點翻身？　進修再轉行　月賺近5萬元

疫惰肆虐下，近兩年失業並不是新鮮事，早前CNBC訪問了一系列理財的個案。當中一個主角是單親媽媽Emma Sadler，她於疫情期間失去收入來源，更背負逾10萬港元信用卡債務，育有一個9歲的女兒。在如此困難的日子，她一個大轉身，重新分配資源，並且進修再轉行，成功找到一份適合自己的工作，年賺58萬港元，即月薪接近5萬港元，更因為新工作的安排下，可以分配更多時間陪伴女兒。

曾為報讀課程憂心

Emma Sadler原本在當地一間餐廳擔任經理的工作，疫情下突然失業。她透過重新分配資源，例如與女兒搬回媽媽的家住，節省租金開支減少支出，又參加當地政府援助計劃減輕債務，再報名進修學習UX（用戶體驗）設計。課程為期3個月，學費約10萬港元，她透過當地提供的零利率計劃，以兩年期每月還約4000港元以支付費用。雖然前期作出如此大的投資曾經讓Emma Sadler擔心過，但後來她知道這個決定是正確的。



這個改變亦讓Sadler踏上新的職業生涯，學習完畢後，她寄出200多份申請信尋找工作，最終成功獲得當地一間初創公司聘用。目前她已經是一位UX設計師，年薪為約46.8萬港元。此外她也在雪糕店兼職運輸協調員，年薪為約11.7萬港元，2份工作年薪合共約58.5萬港元。

失業或許表面是一件難過的事，不過轉個角度，失業或許讓你有一個新開始，也讓自己重新思考個人的前路，就像這位年輕媽媽，她選擇了一條非傳統，但最終結果卻為她帶來人生新一頁。失業人士也不用灰心，處處都是機會，只要你不放棄，一直努力，總有路可以走。

責任編輯：陳玉蓮

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