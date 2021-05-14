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14歲搵錢18歲創業　深明各行有興衰

蔡嘉欣望做多棲生意人

個人增值 20:30 2021/05/14

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電視節目《姊妹淘》主持蔡嘉欣在2019年透過參選香港小姐，進入演藝圈。入行前她已是一位知名的KOL，常在影片網站YouTube分享美妝心得及旅遊影片，坐擁14.5萬粉絲。除此之外，她更在18歲時就創立服裝生意，將自己的喜好化為事業，即使多了藝人身分，仍沒有放棄這盤生意，至今已營運9年。

【離地拜金購物狂？　蔡嘉欣：我買每一樣嘢都要計：按此

自小做兼職儲本金創時裝生意

被問及年紀輕輕時為何已有創業念頭，她自言14歲起開始做兼職模特兒，儲到些少創業本錢加上喜歡扮靚，因此趁讀大學的空閒時間，嘗試將自己喜歡的東西放到網上平台銷售，發現有人購買後加強其信心。「想創業時不能只去衡量賺蝕，如果真的想將感興趣的事情化為事業，更應該勇敢地邁出一步。」現時每當她回望過去，都不禁會懷念18歲時自己所擁有的勇氣，並坦言人在愈大的時候，就會開始有很多計算，會去衡量付出與收穫能否成正比。

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在營運生意的過程中，她都有過想放棄的念頭，尤其是在大學畢業時，尚看到身邊的同學都紛紛出來找工作，令她開始質疑自己是否需要同樣去找一份穩定的工作。在掙扎一段時間後，她始終因為不捨而堅持下來：「時裝店在當時已營運4年，所以不捨得一下子拋棄。」

去年初新冠肺炎疫情來勢洶洶，各行各業尤其是很多中小企都捱不住紛紛倒閉。但在這個艱難的時刻，她反而沒有放棄的想法。「疫情開始首兩個月完全沒有生意，但要放棄都不容易，畢竟店舖有員工，如果放棄生意的話其生計怎麼辦，再加上有租約亦不容易一走了之。」

雖然生意大受影響，但她相信疫情始終會有好轉的一天，於是選擇捱下去。多得店裡有一名稱職的員工，令她可以放心地發展自己的演藝事業，時裝生意現時不用佔用她很多時間去打理。

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把握創業路上的「遇見」

除了時裝生意，她亦都有涉獵其他範疇，在去年開始代理兩個美容品牌。「其實主因是朋友叫我去試產品，試完我覺得不錯，所以他邀請我加入代理團隊。」蔡嘉欣認為，在創業路上沒有太多偶然，反而是要把握遇見的事，讓自己有更多機會去嘗試、去進步。

在9年營商的過程中，讓她深明一個道理：「沒有一個行業是永恒。」事實上，不同行業都有周期及興衰。她亦表明日後都會想再涉獵更多行業，例如美容業、餐飲業等都有興趣。「不過這都是較長遠，現階段會先做好手頭上的事。」

 

記者：鄭樂怡

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