【消費優惠】GODIVA指定散裝夾心及松露巧克力買一送一　惠康MOVENPICK雪糕杯$100/5杯

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. GODIVA：指定散裝夾心及松露巧克力買一送一

由即日起至5月23日，香港GODIVA專門店（機場及免稅店除外）推出散裝夾心及松露巧克力買一送一優惠。

另外，指定季節限定散裝片裝巧克力買10送10。優惠不得與其他優惠包括VIP折扣同時使用，產品數量有限，售完即止。

分店一覽

2. 惠康：MOVENPICK雪糕杯$100/5杯

由即日起至5月20日，惠康推出MOVENPICK雪糕杯 100毫升100元/5杯優惠，平均一杯只需20元。今次更有6種口味可供選擇，包括瑞士朱古力、雲呢拿、士多啤梨、特濃咖啡、楓糖合桃同意大利奶凍！

優惠不適用於「惠康為您送」網上購物服務。貨品數量有限，部分貨品只限指定分店提供，售完即止。

3. 繼光香香雞：買大份香香炸雞第2件炸物半價

由即日起至5月22日（逢周五與周六），於全綫繼光香香雞門市購買大份香香炸雞，即享第二件炸物「半價」優惠。

門市地址：

坑口培成路15號連理街商場110B舖

葵芳葵富路7-11號葵涌廣場3樓303A舖

牛頭角道77號淘大花園商場地下140舖

上水智昌路3號上水中心2樓2002-2003號舖

撰文︰hket小編

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