▲ 【藍籌股】唔揀iBond揀藍籌 最高股息率有7.5厘！

最新一批通脹掛鈎債券（iBond）將於6月1日起接受認購，每手入場費為1萬港元，保底息為2厘。低息環境持續，iBond回報固然較港元儲蓄利率，甚至定期存款來得好，但市面上有其他更高息投資選擇嗎？本網為讀者搜羅入場費少於1萬元、股息率高於2厘的藍籌股，仲搵到有股息率高達7.5厘嘅選擇，想知邊隻就要睇落去！

【iBond以往派息一覽 幾時派過6厘年息？：按此】

■按圖看入場費1萬元、股息率2厘以上之藍籌股■

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本網在藍籌股中，以5月13日的收市價計算，篩選出13隻符合入場費1萬元及股息率達2厘或以上條件之股票，股息率由2.6%至7.5%不等。入場門檻最低的藍籌股為中國銀行 （03988） ，一手只需3,110港元，而股息率亦是最高達7.5%。另一隻藍籌股交通銀行 （03328） 股息率亦達7.5%，惟入場門檻則較高，一手需要5,040港元。

雖然上述藍籌股股息率都較iBond保底息來得高，但是股息率會隨股價變動而改變。若股價回落，股息率會上升，反之亦然。另外，投資者亦要考慮該股票的過往派息歷史，若經濟轉差，公司或會為了儲備更多流動資金應對風險，而減少甚至暫停派息。

投資者應該因應個人需要進行投資，不要單純因為股息率高而投資。而iBond的回報穩定，即使遇上通縮情況，亦有2厘保底息，適合保守投資者。

想知道iBond的最新詳情，即睇iBond懶人包！

責任編輯：曹佩鈞

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