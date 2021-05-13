【電子支付】電子錢包是甚麼？

電子錢包又稱為儲值支付工具，泛指可儲值並且用於支付貨品及服務，及／或與他人進行資金轉撥的產品。根據《支付系統及儲值支付工具條例》，除非獲得豁免，否則任何人在未持有牌照的情況下營運儲值支付工具，即屬違法。市民亦可以在金管局的網站查閱儲值支付工具持牌人紀錄冊。

安全問題受關注

雖然電子錢包的使用方便快捷，但其安全問題一直令人關注，尤其是認證身份的方法仍存有假冒身份的風險，因此加強身份認證措施將是各個服務提供者必須關注的事項。而香港政府亦在2020年推出了數碼個人身份（eID），相信未來可用於銀行及儲值支付工具以助識別身份。

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保障自身的私隱

用戶在使用電子錢包前，服務提供者一般要求讀取用戶手機內資料。用戶應該先考慮自己的需要，決定是否允許供應商讀取資料。同時，用戶亦要小心保管儲值支付工具和密碼，並因應需要調整安全設定；時常查閱交易紀錄亦有助及時發現未經授權的交易。若果不幸遺失手機，應立刻向營運商報失以暫停服務。

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