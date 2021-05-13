  • 31°C
香港時間 : 2021513日 (週四) 17:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【電子支付】電子錢包是甚麼？

博客 15:16 2021/05/13

分享：

電子錢包又稱為儲值支付工具，泛指可儲值並且用於支付貨品及服務，及／或與他人進行資金轉撥的產品。根據《支付系統及儲值支付工具條例》，除非獲得豁免，否則任何人在未持有牌照的情況下營運儲值支付工具，即屬違法。市民亦可以在金管局的網站查閱儲值支付工具持牌人紀錄冊。

安全問題受關注

雖然電子錢包的使用方便快捷，但其安全問題一直令人關注，尤其是認證身份的方法仍存有假冒身份的風險，因此加強身份認證措施將是各個服務提供者必須關注的事項。而香港政府亦在2020年推出了數碼個人身份（eID），相信未來可用於銀行及儲值支付工具以助識別身份。

【加密貨幣　人買你又買？　唔理風險隨時蝕本無得追：按此

保障自身的私隱

用戶在使用電子錢包前，服務提供者一般要求讀取用戶手機內資料。用戶應該先考慮自己的需要，決定是否允許供應商讀取資料。同時，用戶亦要小心保管儲值支付工具和密碼，並因應需要調整安全設定；時常查閱交易紀錄亦有助及時發現未經授權的交易。若果不幸遺失手機，應立刻向營運商報失以暫停服務。

＝＝＝＝＝

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此

撰文 : 蘇文傑律師 香港調解仲裁中心主席

欄名 : 法律與財富

最新專欄文章 更多

博客 - 檢視不同類型的物業按揭
2021/05/07
檢視不同類型的物業按揭
博客 - 加密貨幣　人買你又買？　唔理風險隨時蝕本無得追
2021/04/29
加密貨幣　人買你又買？　唔理風險隨時蝕本無得追
博客 - 遇到私人滋擾該如何處理？
2021/04/22
遇到私人滋擾該如何處理？
博客 - 仲裁解決商業糾紛　省時又慳錢
2021/04/16
仲裁解決商業糾紛　省時又慳錢
博客 - 食客用外賣平台有咩保障？
2021/04/08
食客用外賣平台有咩保障？
電子支付 香港金融管理局

上一篇文章

【理財個案】33歲夫妻計劃再置業　30萬元建收息股組合

下一篇文章

【美股分析】Cathie Wood魔法失效？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

博客 - 首批限量3,000張！虛銀Mox不銹鋼黑卡開箱（有片）
首批限量3,000張！虛銀Mox不銹鋼黑卡開箱（有片）
博客 - 加密貨幣新星　狗狗幣係咩來頭？
加密貨幣新星　狗狗幣係咩來頭？
博客 - 以公司轉名方式買賣物業可慳稅？
以公司轉名方式買賣物業可慳稅？
博客 - 【儲蓄保險】穩陣收息之選　短期儲蓄保險保證回報高達3.5%　
【儲蓄保險】穩陣收息之選　短期儲蓄保險保證回報高達3.5%　
博客 - 【MPF】兼職員工要如何供強積金？
【MPF】兼職員工要如何供強積金？
博客 - 【邊一個發明了返工】月入6萬係咩概念？月入1萬、月入2萬、月入3萬又點生活？（內附香港打工仔入息水平一覽，睇下自己係食物鏈第幾層）
【邊一個發明了返工】月入6萬係咩概念？月入1萬、月入2萬、月入3萬又點生活？（內附香港打工仔入息水平一覽，睇下自己係食物鏈第幾層）