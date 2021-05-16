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【職場見聞】薪酬透明化　其實好定唔好？

個人增值 13:00 2021/05/16

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你知道為甚麼有些公司要求打工仔不可洩露個人薪酬嗎？在香港人工永遠是秘密？不過在阿根廷，卻有企業沿用「透明薪酬」的原則，甚至可在會議中公開討論加薪幅度。據BBC報道，阿根廷軟件公司10Pines自2010年成立，有85名員工。10Pines裏面沒有行政總裁、總經理等職位；合夥人及高級職位僅稱為夥伴（Partners）、大師（Master）等。每年公司的50%利潤，將會由員工們共享。

10Pines的人才管理模式非常特別，凡已通過試用期的員工，均可以參與每月一次的全體會議，討論公司的未來方向、潛在客戶、財務狀況等。更重要的是，員工可在會議中提出加薪要求，再與同事們一起討論。10Pines聯合創辦人Jorge Silva認為，正因為公司沒有負責人決定員工薪酬，所以把權力下放至全部員工。

而新聘請的員工可提出薪金要求，10Pines將會與有相近工作經驗的員工討論，希望可獲得共識。在招聘面試的最後一關，申請者可與公司整個團隊見面，了解公司運作、工作氣氛等。

或致團體盲思　缺多元意見

報道又引述人才培訓和諮詢公司認為，這種模式有利有弊。HEX Organization負責人Ben Whitter認為，愈來愈多公司採用透明薪酬，有助提供公平競爭環境。不過，若10Pines的員工規模翻倍，企業的收入將會逐漸減少。而且，是否聘請新員工的決定，落於與整個團隊見面時的表現，或會不利於天性內向、較慢熱的候選人。決策模式亦有機會出現「團體盲思」（Groupthink）等問題，使企業決定缺乏多元化意見。

 

責任編輯：蕭寶玲

（節錄）

【原文：採用透明薪酬原則 模式有何利弊？

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