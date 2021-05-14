【消費優惠】HeSheEat旺角店指定菜式買一送一 精明消費 10:30 2021/05/14 分享： HeSheEat旺角店推半價優惠，指定菜式買一送一，星期一至日全日供應，優惠不可與其他推廣優惠或折扣同時使用。另外，要留意所有價格均需加10%服務費。 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【消費優惠】Paul Lafayet焦糖燉蛋禮券半價 今日 【消費優惠】Paul Lafayet焦糖燉蛋禮券半價 【消費優惠】SOGO感謝祭 Jurlique優惠套裝低至42折 2021/05/13 【消費優惠】SOGO感謝祭 Jurlique優惠套裝低至42折 【消費優惠】KFC家鄉雞扒包早餐$25（附優惠券） 2021/05/13 【消費優惠】KFC家鄉雞扒包早餐$25（附優惠券） 【消費優惠】foodpanda5月優惠碼 新客戶訂購滿$80享$40折扣 2021/05/12 【消費優惠】foodpanda5月優惠碼 新客戶訂購滿$80享$40折扣 【消費優惠】8度海逸酒店端午糉早鳥優惠 原隻鮑魚鹹肉糉$108/隻 2021/05/12 【消費優惠】8度海逸酒店端午糉早鳥優惠 原隻鮑魚鹹肉糉$108/隻 著數優惠 旺角